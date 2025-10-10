A pocos momentos del inicio del amistoso internacional entre Perú y Chile, el ambiente en el país anfitrión se vio empañado por una polémica decisión organizativa que impactó directamente en la afición visitante. Según el reporte desde Santiago de Chile, el periodista David Chávez de Movistar Deportes informó que la venta de entradas para el encuentro fue para la hinchada local, prohibiendo de facto la presencia de aficionados peruanos en las tribunas.

Chile realiza acción contra Perú

“El estadio no se va a llenar. No entendemos por qué no permitieron el ingreso de público peruano; la venta fue exclusiva para la hinchada local”, señaló David Chávez, reportero en el lugar de los hechos, quien causó sorpresa en las redes sociales de manera casi inmediata porque es algo que no se ve a nivel mundial en este tipo de enfrentamientos.

La medida generó un fuerte descontento, no solo por el impacto en los hinchas peruanos que residen en Chile o viajaron para el encuentro, sino también por el evidente déficit de público que se espera en el recinto deportivo. El reporte de Chávez sugiere que, a pesar de la histórica rivalidad y el atractivo del partido, la restricción de aforo a una sola parcialidad ha desalentado la asistencia masiva.

Chile juega su clásico de forma diferente

Si bien las autoridades o la Federación Chilena de Fútbol no han emitido una declaración oficial sobre las razones de esta exclusividad, este tipo de decisiones suelen estar ligadas a protocolos de seguridad para prevenir enfrentamientos entre las barras de ambos países. Sin embargo, la restricción para un partido catalogado como “amistoso” ha sido tildada de excesiva por parte de la prensa deportiva y los propios aficionados.

La polémica, que se da a minutos del pitazo inicial, añade un nuevo capítulo de tensión extra-futbolística al denominado “Clásico del Pacífico”, un duelo que, como han afirmado incluso algunos jugadores, “no tiene nada de amistoso”. Sabemos que están enfocados en hacer uno de sus mejores participaciones.

