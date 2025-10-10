¿Por qué no juegan Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula en Chile vs. Perú hoy, octubre 2025?

La Selección Peruana se enfrenta hoy a Chile en el Clásico del Pacífico, en un partido amistoso en Santiago, con una convocatoria que destaca por la ausencia de sus delanteros históricos, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. Este encuentro marca el inicio de un proceso de renovación generacional y estratégico, más allá de cualquier lesión específica.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juegan Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula?

La decisión de no incluir al “Depredador” y al “Bambino” responde a la visión del nuevo cuerpo técnico, liderado por Manuel Barreto como entrenador interino. Tras las Eliminatorias, la Federación Peruana de Fútbol busca ampliar la base de jugadores y evaluar nuevos talentos con miras al próximo ciclo mundialista, permitiendo a Barreto probar alternativas en la ofensiva y dar rodaje a figuras jóvenes.

En el caso de Paolo Guerrero, de 41 años, su ausencia se alinea con la necesidad de gestionar su carga física y la posibilidad de que su rendimiento no esté en su punto máximo para la alta competencia. Aunque ha tenido lesiones, su no inclusión en esta fecha FIFA de octubre es una clara señal del enfoque en el recambio, abriendo paso a nombres como Álex Valera, Luis Ramos y Juan Pablo Goicochea.

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula fuera de la convocatoria. (Foto: Olenka Valencia).

Publicidad

Publicidad

Respecto a Gianluca Lapadula, su situación combina problemas físicos y decisiones técnicas. Si bien ha enfrentado dolencias recientes (como la lesión en el tobillo), su exclusión en otras ocasiones ha sido estratégica. Al igual que con Guerrero, su puesto es ocupado por talentos emergentes, lo que subraya la intención de Barreto de evaluar a la “sangre fresca” en un partido exigente como el Clásico del Pacífico.

Manuel Barreto busca una gran revolución en Perú

Esta fecha FIFA de octubre, que marca el debut de Barreto al mando de la Blanquirroja, presenta un equipo renovado con el objetivo de encontrar soluciones a corto y mediano plazo. La convocatoria incluye sorpresas como Felipe Chávez del Bayern Múnich y jugadores de ligas locales y menos tradicionales. El partido contra Chile es la oportunidad perfecta para que la nueva generación demuestre que está lista para asumir el reto de reemplazar a figuras históricas como Guerrero y Lapadula.

Publicidad

Publicidad

Las ausencias de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula son resultado de una decisión estratégica de recambio generacional. La Selección Peruana está inmersa en un proceso de transición para revitalizar el plantel. El desafío para los convocados es demostrar que el ataque nacional tiene la profundidad necesaria para enfrentar el futuro sin depender exclusivamente de sus dos máximos referentes.