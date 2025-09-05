Marcos López y el dardo a Agustín Lozano tras eliminación de Perú del Mundial 2026: “Ya se tiene que…”

La Selección Peruana quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026 luego de la dura derrota por 3-0 frente a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo.

Tras el partido, Marcos López no ocultó su frustración y lanzó una crítica directa a la dirigencia del fútbol nacional, en especial a quienes toman decisiones en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), encabezada por Agustín Lozano.

“Errores podemos encontrar a lo largo de toda la Eliminatoria. No quiero responsabilizar a nadie, pero ya tienen que hacerse cargo quienes toman las decisiones. Nosotros, como jugadores, daremos la cara”, expresó el lateral con evidente molestia.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un claro mensaje hacia la cúpula dirigencial de la FPF, especialmente después de una campaña que terminó sin rumbo y con constantes cuestionamientos al manejo interno de la ‘bicolor’.

El mensaje de López pensando en el futuro de Perú

Pese al duro momento, Marcos López también se dio un espacio para hablar con optimismo sobre lo que se viene. Destacó que hay una generación con talento y que ahora se trata de trabajar con mayor exigencia.

“De cara al futuro, hay buenos jugadores y hay que trabajar; simplemente debemos exigirnos y prepararnos más”, afirmó.

El defensor dejó claro que los futbolistas están comprometidos con el proyecto, pero que el cambio de rumbo debe empezar desde arriba. Ahora, con la eliminación consumada, la Federación tendrá que tomar decisiones importantes pensando en el próximo ciclo.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por Eliminatorias?

Tras la dura derrota ante Uruguay, la Selección Peruana buscará cerrar de la mejor manera posible su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 cuando se enfrente a su similar de Paraguay, equipo ya clasificado al Mundial.

Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre desde las 18:30 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima.

