Confirmada la primera lista oficial de Manuel Barreto: los convocados de Perú para enfrentar a Chile

Antes de la previsto, la Selección Peruana anunció de manera oficial la lista de convocados para el amistoso internacional frente a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida ubicado en la ciudad de Santiago. Con diversas novedades en cuanto a jugadores que podrían debutar en el equipo y ausencias significativas que evidencian el recambio que se necesita, Manuel Barreto tendrá su debut como entrenador interino con una plantilla totalmente renovada.

Publicidad

Publicidad

Entre las novedades más llamativas e importantes en la más reciente lista de convocados de la Selección Peruana, podemos mencionar a jugadores como Pedro Díaz, Anderson Villacorta, Felipe Chávez, Juan Pablo Goicochea y Maxloren Castro, quienes en su gran mayoría vienen de la última Sub-20 que participó en el Sudamericano a inicios de este año 2025 y que ahora serán quienes lideren el tan ansiado y esperado recambio generacional en Videna.

Fuente: La Bicolor

Es importante mencionar que aquellos nombres consagrados y que en su momento le dieron enormes alegrías a la Selección Peruana no están presentes en este llamado de Manuel Barreto. Es más, podemos decir que solamente un jugador supera los 30 años de edad y ni siquiera vemos el nombre de Paolo Guerrero, de quien se hablaba que podría ser convocado para empezar a rendirle un merecido homenaje por su carrera en el equipo de todos.

Publicidad

Publicidad

La lista oficial de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Chile

Arqueros

Pedro Díaz | Cusco FC

Diego Enríquez | Sporting Cristal

Diego Romero | Banfield – Argentina

Defensas

Miguel Araujo | Sporting Cristal

Anderson Villacorta | CD Mineros Zacatecas – México

Renzo Garcés | Alianza Lima

Anderson Santamaría | Universitario

César Inga | Universitario

Matías Lazo | FBC Melgar

Cristian Carbajal | Sport Boys

Marcos López | FC Copenhague – Dinamarca

Volantes

Erick Noriega | Gremio – Brasil

Jesús Pretell | Sporting Cristal

Martín Távara | Sporting Cristal

Jesús Castillo | Universitario

Felipe Chávez | Bayern Múnich – Alemania

Jairo Concha | Universitario

Publicidad

Publicidad

Delanteros

Álex Valera | Universitario

Luis Ramos | América de Cali – Colombia

Juan Pablo Goicochea | CA Platense – Argentina

Bryan Reyna | CA Belgrano – Argentina

Maxloren Castro | Sporting Cristal

Kevin Quevedo | Alianza Lima

Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps – Canadá

Joao Grimaldo | Riga FC – Letonia

Fuente: La Bicolor

Los sparrings en esta nueva lista de convocados de la Selección Peruana

Fabio Vásquez | Sporting Cristal | 16 años

D´Alessandro Montenegro | ADT de Tarma | 22 años

Edu Villar | Sport Huancayo | 21 años

Álvaro Rojas | Juan Pablo II | 20 años

Víctor Guzmán | Sporting Lisboa – Portugal | 19 años

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora se jugará el amistoso entre Chile vs. Perú?

El amistoso internacional entre Chile vs. Perú está programado para el viernes 10 de octubre a las 18:00 hora local y se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida ubicado en la ciudad de Santiago. Será el debut de Manuel Barreto y veremos qué tantas variantes pueda mostrar el equipo de todos ahora que existe una lista de convocados totalmente renovada y que se espera una mucha versión de la última que se pudo apreciar durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

ver también El primer traspié de Jean Ferrari en la búsqueda del nuevo DT de la Selección Peruana: “No hay un nombre claro”