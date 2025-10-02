Confirmada la primera lista oficial de Manuel Barreto: los convocados de Perú para enfrentar a Chile

Antes de la previsto, la Selección Peruana anunció de manera oficial la lista de convocados para el amistoso internacional frente a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida ubicado en la ciudad de Santiago. Con diversas novedades en cuanto a jugadores que podrían debutar en el equipo y ausencias significativas que evidencian el recambio que se necesita, Manuel Barreto tendrá su debut como entrenador interino con una plantilla totalmente renovada.
Entre las novedades más llamativas e importantes en la más reciente lista de convocados de la Selección Peruana, podemos mencionar a jugadores como Pedro Díaz, Anderson Villacorta, Felipe Chávez, Juan Pablo Goicochea y Maxloren Castro, quienes en su gran mayoría vienen de la última Sub-20 que participó en el Sudamericano a inicios de este año 2025 y que ahora serán quienes lideren el tan ansiado y esperado recambio generacional en Videna.
Es importante mencionar que aquellos nombres consagrados y que en su momento le dieron enormes alegrías a la Selección Peruana no están presentes en este llamado de Manuel Barreto. Es más, podemos decir que solamente un jugador supera los 30 años de edad y ni siquiera vemos el nombre de Paolo Guerrero, de quien se hablaba que podría ser convocado para empezar a rendirle un merecido homenaje por su carrera en el equipo de todos.
La lista oficial de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Chile
Arqueros
- Pedro Díaz | Cusco FC
- Diego Enríquez | Sporting Cristal
- Diego Romero | Banfield – Argentina
Defensas
- Miguel Araujo | Sporting Cristal
- Anderson Villacorta | CD Mineros Zacatecas – México
- Renzo Garcés | Alianza Lima
- Anderson Santamaría | Universitario
- César Inga | Universitario
- Matías Lazo | FBC Melgar
- Cristian Carbajal | Sport Boys
- Marcos López | FC Copenhague – Dinamarca
Volantes
- Erick Noriega | Gremio – Brasil
- Jesús Pretell | Sporting Cristal
- Martín Távara | Sporting Cristal
- Jesús Castillo | Universitario
- Felipe Chávez | Bayern Múnich – Alemania
- Jairo Concha | Universitario
Delanteros
- Álex Valera | Universitario
- Luis Ramos | América de Cali – Colombia
- Juan Pablo Goicochea | CA Platense – Argentina
- Bryan Reyna | CA Belgrano – Argentina
- Maxloren Castro | Sporting Cristal
- Kevin Quevedo | Alianza Lima
- Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps – Canadá
- Joao Grimaldo | Riga FC – Letonia
Los sparrings en esta nueva lista de convocados de la Selección Peruana
- Fabio Vásquez | Sporting Cristal | 16 años
- D´Alessandro Montenegro | ADT de Tarma | 22 años
- Edu Villar | Sport Huancayo | 21 años
- Álvaro Rojas | Juan Pablo II | 20 años
- Víctor Guzmán | Sporting Lisboa – Portugal | 19 años
¿Cuándo y a qué hora se jugará el amistoso entre Chile vs. Perú?
El amistoso internacional entre Chile vs. Perú está programado para el viernes 10 de octubre a las 18:00 hora local y se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida ubicado en la ciudad de Santiago. Será el debut de Manuel Barreto y veremos qué tantas variantes pueda mostrar el equipo de todos ahora que existe una lista de convocados totalmente renovada y que se espera una mucha versión de la última que se pudo apreciar durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El primer traspié de Jean Ferrari en la búsqueda del nuevo DT de la Selección Peruana: "No hay un nombre claro"
Selección Peruana sufre su primer revés para el Mundial 2030: sin haber jugado un solo partido