El primer traspié de Jean Ferrari en la búsqueda del nuevo DT de la Selección Peruana: “No hay un nombre claro”

La Selección Peruana se encuentra en un proceso de transición ahora que Manuel Barreto tomará las riendas del equipo interinamente. Lo ideal sería tener al comando técnico oficial a inicios del año 2026 y por ello es que la directiva viene trabajando para agilizar las posibles negociaciones. Es Jean Ferrari quien recientemente viajó a Argentina para sostener algunas conversaciones y pronto iría a Brasil para seguir buscando ya que las respuestas no fueron las mejores.

Publicidad

Publicidad

Resulta que la intención del Director General de Fútbol de Federación Peruana de Fútbol habría sido encontrar opciones importantes de profesionales para presentarles el proyecto que sostienen en la interna de Videna con miras al camino rumbo al Mundial 2030. Lamentablemente para nuestros intereses, esta situación no se ha dado y se habla de una especie de primer traspié que claramente no tendría por qué cambiar el verdadero objetivo.

Fuente: FPF

Esta situación fue revelada por el comunicador deportivo Gustavo Peralta y con lo cual queda clarísimo que desde la FPF deberán seguir evaluando candidatos. “Jean Ferrari sigue teniendo reuniones. Viajó a Argentina y tuvo reuniones. Entiendo que ya volvió a Perú y puede ser que en los próximos días viaje a Brasil. Todavía no hay un nombre claro en el horizonte que uno diga ‘va ganando o se va perfilando’. Las reuniones que tuvo en Argentina no todas fueron fructíferas o no fueron lo que se esperaba”; comentó en el programa ‘Hablemos de ‘MAX‘.

Publicidad

Publicidad

¿Quiénes suenan como candidatos de DT para la Selección Peruana?

Uno de los nombres que más tendencia viene generando durante el último tiempo es el de Gustavo Álvarez. El actual entrenador de Universidad de Chile, quien por cierto eliminó a Alianza Lima y clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana, tiene un pasado en el fútbol peruano en equipos como Sport Boys y Atlético Grau que seguramente atrae a los directivos de la FPF para una posible conversación de cómo podría darse una negociación al respecto.

Fuente: U. de Chile

Entre otros protagonistas que suenan en el medio local como candidatos a tomar el mando de la Selección Peruana de cara al Mundial 2026 tenemos a Néstor Gorosito, quien por más críticas que ahora pueda generar por su presente en Alianza Lima, no olvidemos que hizo historia a nivel continental en este año. Luego, Fabián Bustos está libre y podría integrar la lista de opciones al conocer muy bien a Jean Ferrari por su exitoso paso en Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Día y hora del debut de Manuel Barreto como DT de la Selección Peruana

Mientras Jean Ferrari como Director General de Fútbol de la FPF se mantiene en constantes reuniones para evaluar opciones que puedan asumir oficialmente el mando de la Selección Peruana, Manuel Barreto se alista para su debut como entrenador interino cuando el próximo viernes 10 de octubre la Bicolor enfrente a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida ubicado en la ciudad de Santiago. El encuentro está pactado para las 18:00 hora local y será el inicio de un nuevo proceso para los nuestros que incluso tendría varias novedades en la plantilla.

Fuente: FPF

ver también Es considerado por muchos como el nuevo Paolo Guerrero, y Manuel Barreto lo quiere en la Selección Peruana