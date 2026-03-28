La paciencia se agotó. La derrota de la Selección Peruana por 2-0 ante la Selección de Senegal no solo dejó dudas colectivas, también apuntó directamente a un nombre propio, quien terminó en el ojo de la tormenta tras el partido.

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Las redes sociales explotaron contra el delantero Alex Valera. Los comentarios fueron duros, incluso extremos, cuestionando su nivel y su continuidad en la selección. En un contexto donde Perú necesita respuestas urgentes, la figura del ‘9’ quedó completamente expuesta ante la opinión pública.

El momento que desató la furia llegó al minuto 54. Un error del arquero Mory Diaw dejó el balón servido, con el arco prácticamente vacío. Alex Valera intentó llegar, pero no logró definir. La jugada terminó con una acción de André Carrillo que tampoco prosperó. Para muchos, fue la oportunidad más clara del partido y la más desperdiciada.

En lo estadístico, su actuación tampoco logró sostenerlo. En 69 minutos, registró una calificación de 6.5 en Sofascore, con 27 toques de balón, 4 controles fallidos y 8 posesiones perdidas. Números discretos que no alcanzan para un delantero que está llamado a marcar diferencias.

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¡Que bestia pasar de Paolo Guerrero a Valera!

Guerrero con 55 años y una sola rodilla, igual sería 200 veces mejor.

Si este es el 9 indiscutible de la selección, no vamos a ir al mundial así clasifiquen 6 de 7. pic.twitter.com/IBUD9HBX0a — • Z • A • H • I • R • (@intimoelemento) March 28, 2026

Alex Valera recibió duras críticas por el Perú vs. Senegal

Pero la crítica no fue solo individual. También se cuestionaron decisiones colectivas: la convivencia de Yoshimar Yotún y André Carrillo en el mediocampo, la falta de minutos para Joao Grimaldo, y el pedido de mayor protagonismo para Fabio Gruber y Oliver Sonne.

Así, Alex Valera queda en el centro del debate en el inicio del ciclo de Mano Menezes. Porque cuando el gol no aparece, el ‘9’ siempre paga el precio más alto. Y hoy, más que nunca, la Selección necesita certezas, no dudas.

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¿Cuántos años tiene Alex Valera?

Alex Valera tiene 29 años, es delantero peruano, juega para Universitario y además defiende la camiseta de la Selección Peruana.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana vuelve a jugar este martes 31 de marzo desde la 1:00 PM ante Honduras en el estadio Butarque en Leganés, España. Hay que mencionar que este será el segundo amistoso del técnico Mano Manezes a cargo de la ‘Bicolor’.

Datos claves

Senegal venció 2-0 a la Selección Peruana en el debut de Mano Menezes.

Alex Valera falló una ocasión clara de gol frente al arco en el minuto 54.

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