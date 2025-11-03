La nueva indumentaria de la Selección Peruana de Fútbol, diseñada por Adidas, ha desatado un debate entre los aficionados tras su filtración por el portal Footy Headlines. Este diseño, que la Blanquirroja lucirá en el ciclo de amistosos en el continente europeo contra Chile y Rusia, plantea la interrogante de si es una innovación acertada o una ruptura con la tradición.

Nueva camiseta de la Selección Peruana

La principal novedad de la camiseta titular es la franja roja, que ahora presenta un patrón gráfico texturizado en su interior. Esta modificación ha generado controversia: algunos puristas critican el cambio, mientras que otros celebran la modernidad y la profundidad estética que aporta.

La nueva camiseta de Perú. (Foto: Footy Headlines).

El resto de la camiseta mantiene el clásico blanco inmaculado, complementado con las tres franjas rojas de Adidas en los hombros, que se integran visualmente con la franja central y la identidad del equipo. Esta combinación busca equilibrar la modernidad de la franja con la sobriedad de los colores patrios.

Novedades en la camiseta de Perú

En el pecho, se conservan los elementos distintivos: el logo de Adidas en negro a la derecha y el escudo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a la altura del pecho. Aunque no hay logos dorados prominentes, se menciona que los contornos del escudo tienen un sutil toque metálico o champán, buscando un acabado premium.

A pesar de que la filtración ocurrió tras la no clasificación de Perú al Mundial 2026, esta nueva camiseta marca el inicio de un nuevo proceso. Será la indumentaria oficial para la fecha doble que viene ahora, se utilizará en los amistosos y el inicio de las clasificatorias para el Mundial 2030.

¿Le gustará a la gente el diseño?

El tiempo y los resultados del equipo decidirán si este diseño es considerado “desastroso” o “innovador”. Sin embargo, es innegable que Adidas ha logrado su objetivo: crear una camiseta que respeta la tradición, genera conversación y establece un quiebre estético significativo en la indumentaria de la Blanquirroja.

