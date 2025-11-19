El panorama clasificatorio para la Selección Peruana de cara a la próxima Copa del Mundo se vislumbra como el más favorable en términos históricos. La expansión del Mundial a 48 equipos, vigente desde la edición 2026, otorgó a la CONMEBOL un total de 6 cupos directos y 1 plaza de repechaje intercontinental, duplicando las posibilidades de las selecciones sudamericanas. Es este aumento de plazas lo que sustenta la tesis de que la Blanquirroja posee una ventana de oportunidad única para asegurar su presencia en las futuras citas mundialistas.

Publicidad

Publicidad

¿Perú está cerca de clasificar al próximo Mundial?

Más allá de la ventaja numérica, el formato de clasificación podría sufrir una modificación radical para el Mundial 2030, abriendo aún más las vías de acceso para Perú. El analista y comentarista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati, soltó un detalle clave al respecto: “La eliminatoria es probable que no se juegue en el mismo formato y que llegue la Liga de Naciones. De ser así, es una buena noticia porque tendremos competencia oficial en septiembre del próximo año”. Este cambio se haría casi obligatorio, dado que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados como sedes conmemorativas.

Selección Peruana podría llegar al próximo Mundial con más facilidad. (Foto: X).

El principal beneficio del cambio de formato es la creación de una “malla de seguridad” deportiva. Rebagliati puso el ejemplo de la UEFA: “En Europa, por ejemplo, Suecia tuvo una mala eliminatoria y jugará el repechaje porque ganó uno de los grupos de la Liga de Naciones”. Este modelo implicaría que la clasificación de Perú no dependería únicamente de la posición final en la tabla general, sino que también podría obtener un cupo directo o de repesca como recompensa por ganar su grupo en la Liga de Naciones, ofreciendo una doble oportunidad de asegurar el pase.

Publicidad

Publicidad

Selección Peruana debería estar alerta

A pesar de las facilidades reglamentarias y las oportunidades que ofrece un nuevo formato, la realidad exige una mejora futbolística tangible. El desempeño de la Selección Peruana en los procesos más recientes ha demostrado que la ventaja estructural no garantiza la clasificación si el nivel deportivo no acompaña la exigencia continental. Por ello, la planificación de la FPF debe enfocarse en aprovechar estos cupos con un equipo consolidado y competitivo, capaz de alcanzar al menos los 25 puntos necesarios para ubicarse cómodamente en las primeras seis plazas.

ver también Tras su debut con la Selección Peruana, el hincha quedó feliz con Fabio Gruber: “Dame siempre al Kaiser”

Tweet placeholder

Para capitalizar de manera efectiva estas nuevas reglas de juego hacia el 2030, la clave está en la renovación. La selección necesita una base sólida de jugadores entre 20 y 28 años, formados en ligas competitivas. Un proyecto sostenido en el tiempo, enfocado en el desarrollo de talentos y con una identidad de juego clara, es el único camino para asegurar que el Perú pueda disputar con éxito, ya sea bajo el formato tradicional o el de la Liga de Naciones, las plazas mundialistas que ahora son más abundantes.

Publicidad

Publicidad

Mayores oportunidades para el Perú

Podemos llegar a una conclusión, el camino al Mundial para Perú nunca ha sido tan favorable. El aumento de cupos a 6.5, sumado a la alta probabilidad de que la CONMEBOL adopte una Liga de Naciones que ofrezca múltiples vías de clasificación (como bien detalla Diego Rebagliati), crea un escenario ideal. La seguridad de la clasificación no será automática, sino la consecuencia de una planificación estratégica que combine la ventaja del reglamento con una ambiciosa inversión en la formación de la futura generación de la Blanquirroja.

DATOS CLAVE