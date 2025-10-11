¿Perú encuentra su DT en Chile? La confesión de Gustavo Álvarez que deberían atender en la FPF: “Veremos cuál será el futuro”

En la Federación Peruana de Fútbol vienen evaluando a candidatos para tomar el mando de la Selección Peruana pensando en el próximo proceso mundialista. Si bien la tarea no es para nada fácil, uno de los nombres que durante el último tiempo sonó con fuerza es el de Gustavo Álvarez, actual entrenador de Universidad de Chile. Es más, el propio protagonista ha dejado un mensaje bastante singular que evidencia el futuro que podría llegar a tener.

Publicidad

Publicidad

Cumpliendo una muy buena labor al mando de Universidad de Chile, incluso eliminando a Alianza Lima para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, el estratega argentino de 52 años sostuvo en una reciente conferencia de prensa que todavía no tiene muy claro su futuro en el sentido de una posible renovación con el equipo sureño, así que el camino empezaría a liberarse si es que desde la FPF lo tienen como una posibilidad.

“Todos los años digo lo mismo. En todos los clubes dije que cuando llegue el fin de año, y ya viendo las cosas en perspectiva y no en el medio, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones y lo mejor para la carrera personal. Entonces, llegado el fin de año veremos cuál será el futuro. Mientras tanto, uno está centrado en el día a día y no es momento de tomar decisiones, pero sí de estimar y evaluarlas en esa fecha”; confesó Gustavo Álvarez.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La postura de Jean Ferrari sobre el próximo DT de la Selección Peruana

Por motivos de confidencialidad y aspectos éticos, Jean Ferrari no quiso brindar nombres específicos de los entrenadores con los que ha podido contactarse para que puedan tomar el mando de la Selección Peruana. El Director General de Fútbol de la FPF sostuvo diversas entrevistas antes del amistoso entre Chile vs. Perú y manifestó que ya trabaja en el proyecto a largo plazo que espera cumplir a cabalidad, así que la designación del DT se encuentra en camino.

“En cuanto al tema de mencionar nombres, no creo que sea oportuno ni ético. No solo desde mi lado, sino de las personas con las que he tenido conversaciones,. Es mejor reservar nombres para no tergiversar ni mal interpretar cosas. Prefiero mantener siempre el hermetismo”; contó Jean Ferrari en la conferencia de prensa que se realizó hace unos días en las instalaciones de Videna respecto a lo que ha podido avanzar en la búsqueda del próximo entrenador de la Blanquirroja.

Publicidad

Publicidad

La estadía de Gustavo Álvarez en el fútbol peruano

Uno de los aspectos a favor que podría tener Gustavo Álvarez para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Peruana tiene que ver con su conocimiento y experiencia dirigiendo en el fútbol peruano. En el año 2021 estuvo al frente de Sport Boys del Callao y en el 2022 trabajó en Atlético Grau de Piura. Si bien no es una confirmación de que le vaya a ir bien si es que finalmente es un candidato importante de la FPF, claramente es un plus el hecho de conocer al futbolista nacional y lo que engloba el desarrollo de los últimos años.

Fuente: Composición BOLAVIP

ver también Cambios radicales en Perú: Se reveló la lista de los nuevos convocados a la Selección Peruana para noviembre