Selección Peruana

Dio el salto de su carrera y pide jugar con la Selección Peruana en noviembre ante Chile: “Sería un orgullo grande”

Jugador de Gimnasia y Esgrima sorprendió al revelar su deseo por representar a la 'bicolor'. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

La Selección Peruana podría convocar a jugador de Gimnasia y Esgrima.
La Selección Peruana podría convocar a jugador de Gimnasia y Esgrima.

La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Chile en un nuevo amistoso internacional, y Manuel Barreto dio a conocer su primera convocatoria, en la que destacó la presencia de varios nombres inesperados.

Con la mira puesta en una renovación generacional, el técnico busca sentar las bases de un nuevo proceso en la ‘bicolor’. En medio de este panorama, un jugador de 25 años, nacido en Argentina, sorprendió al manifestar públicamente su deseo de representar al Perú.

El jugador nacido en Argentina que quiere representar a Perú

Se trata de Juan Yangali, volante nacido en Buenos Aires, quien recientemente firmó por Gimnasia y Esgrima La Plata, club de la Primera División del fútbol argentino.

Ante el creciente interés por futbolistas con vínculos peruanos en el extranjero, el periodista César Mosquera se puso en contacto con el jugador para conocer su opinión sobre una posible convocatoria a la Selección Peruana.

Yangali, cuyos padres son peruanos, no sería un caso aislado, tomando en cuenta antecedentes como los de Gianluca Lapadula y Oliver Sonne, quienes también llegaron al combinado nacional gracias a sus raíces familiares.

Estaría muy contento si llega el llamado de la Selección Peruana. Más por mi viejo o mi familia que casi todos son del Perú. Sería un orgullo grande poder representar al Perú. Voy a estar firme para representar al país de la mejor manera”, señaló el mediocampista.

Juan Yangali
Juan Yangali con Gimnasia y Esgrima (Difusión).
¿En qué equipos jugó?

  • San Telmo (Argentina)
  • Colegiales Munro (Argentina)
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina)

Nicole Cueva
