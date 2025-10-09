Leao Butrón eligió al reemplazo de Pedro Gallese, pero le dio un consejo: “Que juegue en Copa Libertadores”

Leao Butrón volvió a aparecer en los medios durante una reciente entrevista, donde se le preguntó sobre la más reciente lista de convocados a la Selección Peruana para la fecha FIFA de octubre. El exarquero y referente de Alianza Lima no ocultó su sorpresa al ver incluido a Diego Romero, exjugador destacado de Universitario.

La inclusión de Romero en la última convocatoria del combinado nacional para el amistoso contra Chile generó sorpresa. Y es que aunque el exjugador ‘crema’ no ha tenido mucha actividad reciente en Banfield, sigue siendo visto como una de las grandes promesas del futuro para la ‘bicolor’.

Diego Romero con camiseta de Universitario.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre Diego Romero?

En ese marco, Leao Butrón brindó declaraciones al programa ‘L1 Radio’, donde compartió su perspectiva sobre la convocatoria de Diego Romero. Para sorpresa de varios, elogió al joven guardameta, resaltando su proyección a futuro, aunque también hizo hincapié en la necesidad de que acumule más minutos.

“Yo lo veo (a Diego Romero) con mucho futuro, no sabría poner la balanza que esté de suplente en Argentina o esté jugando en otro equipo acá, porque la intensidad en los entrenamientos en Argentina es distinto. Creería que ya el otro año debe tener continuidad“, expresó en primera instancia.

Posterior a ello, Butrón también opinó que Romero tiene las cualidades necesarias no solo para adueñarse del arco en la ‘U’, sino incluso para perfilarse como el futuro reemplazante de Pedro Gallese en la Selección Peruana.

“Yo consideraba que el fácilmente podía ser titular en la ‘U’. Creo que es importante que el otro año juegue, de repente en un equipo que juegue en Copa Libertadores o Sudamericana. A mi siempre me ha dado la impresión que puede ser el reemplazo de Pedro Gallese”, sentenció.

El complicado presente de Diego Romero

Actualmente, Diego Romero integra el plantel de Banfield en Argentina, aunque su rol ha sido principalmente como suplente, lo que le ha impedido sumar minutos con regularidad.

Cabe resaltar que, desde su arribo al club, solo ha disputado un encuentro, y por ahora no se vislumbra un cambio en su situación. Asimismo, debido a la escasa cantidad de minutos que ha tenido, es poco probable que el elenco argentino decida renovar el vínculo o buscar la permanencia del guardameta, quien se encuentra cedido a préstamo.

