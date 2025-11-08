El jugador de la Selección Peruana que más emociona a Mr. Peet: “Nos cambiaría la vida”

Se viene una nueva etapa para la Selección Peruana, hablamos del cambio generacional que se estuvo buscando por años. Por fin llegó y al ver nuevos jugadores, el periodista Peter Arévalo comienza a pensar en el futuro. Es así como eligió el jugador que para él, más le puede aportar al cuadro patrio si es que hace bien las cosas.

En su programa de Youtube, el popular Mr. Peet habló con respecto a los convocados de Manuel Barreto. Pero tuvo un especial comentario sobre uno de los jugadores que llegó por vez primera a este equipo. Considerándolo como una futura estrella con la camiseta nacional si es que logra hacer muy bien las cosas para el futuro.

¿Quién es el jugador que ilusiona a Mr. Peet?

Se trata de Fabio Gruber, el alemán con ascendencia peruana que ha logrado ser convocado por primera vez a la Selección Peruana. El defensor tiene un buen biotipo, por eso genera en el popular periodista una sensación que podría ser un gran refuerzo para el equipo patrio. Aparte de ser uno de los pocos jugadores que hoy milita en ligas importantes en Europa.

“Ojalá que Fabio Gruber, con el tiempo, funcione. Lo de Gruber emociona e ilusiona en somatotipo. Un zaguero absolutamente europeo. Nos cambiaría la vida en el caso de que juegue y demuestre“, comenzó diciendo Mr. Peet.

“Podría jugar en los amistosos. Sé que no lo va a poner desde el arranque Barreto, pero en algún momento lo puede poner, porque este es un chico que ha generado mucha expectativa. Tiene un somatotipo poco común en el fútbol peruano y juega en un medio donde los defensores tienen que trascender. Es un chico que nos puede cambiar la vida en caso funcione. Pero no está por encima de nadie; hay que verlo y, en la medida que funcione, nos puede dar una mano grandísima”, agregó en su programa Madrugol.

Fabio Gruber, defensor del Núremberg, convocado a la Selección Peruana (Foto: Getty).

¿Cuándo jugará la Selección peruana los amistosos de noviembre?

La Selección Peruana ha decidido jugar dos encuentros amistosos en el país de Rusia. La idea que se tenía en un comienzo, era poder ver la gran mayoría de jugadores con ascendencia peruana en Europa, pero al final fueron muy pocos los que llegaron a ser parte de la convocatoria.

Con respecto a los partidos que asumirá el equipo patrio. Pues comenzará jugando contra el país de Rusia en el estadio Gazprom Arena en San Petersburgo el próximo miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 horas de Perú.

Mientras tanto, el ‘Clásico del Pacífico’ será ante Chile el día martes 18 de noviembre desde las 11:00 horas de Perú en el Stadion Fisht de Sochi.

Datos Claves

El periodista Peter Arévalo (Mr. Peet) habló sobre la convocatoria de Fabio Gruber en su programa Madrugol.

La Selección Peruana jugará ante Rusia el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas (Perú).

El partido contra Chile (Clásico del Pacífico) será el martes 18 de noviembre a las 11:00 horas (Perú).

