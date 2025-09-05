El primer mensaje público de la Selección Peruana después de quedar eliminados del Mundial 2026

La Selección Peruana ha quedado oficialmente eliminada del Mundial 2026, culminando una campaña eliminatoria llena de frustración y resultados adversos. La derrota por 3-0 ante Uruguay en Montevideo, durante la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, selló su destino. Con un partido restante, la “Blanquirroja” se despidió del sueño mundialista al quedarse sin posibilidades matemáticas de alcanzar el repechaje.

Selección Peruana y su mensaje tras quedar eliminados

Tras la eliminación, la Selección Peruana publicó un mensaje en sus redes sociales, específicamente en Twitter, donde se cerraron los comentarios para evitar críticas de los hinchas: “𝗡𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗺𝗶𝗹 𝘃𝗲𝗰𝗲𝘀, 𝗻𝗼𝘀 𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗺𝗶𝗹 𝘃𝗲𝗰𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝘂𝗻𝗼”. Este mensaje marca el fin oficial de su participación, con la mirada puesta en el Mundial de Norteamérica 2026. El próximo partido contra Paraguay el martes será un mero trámite para cerrar una campaña lamentable, en la que los hinchas seguramente buscarán culpables.

La derrota en el Estadio Centenario evidenció los problemas que aquejaron a la selección durante todo el proceso. Desde el inicio, el equipo careció de una dirección futbolística clara, lo que resultó en una alarmante escasez de goles, especialmente como visitante. El encuentro contra los “charrúas” volvió a poner de manifiesto las deficiencias defensivas y la falta de solidez de un equipo que nunca logró consolidar un proyecto bajo la dirección de sus tres entrenadores durante este ciclo.

Selección Peruana quedó entre los peores equipos

Con este resultado, Perú se ubica en la penúltima posición de la tabla con solo 12 puntos, lejos de los puestos de clasificación directa y del repechaje, que ahora disputarán Venezuela y Bolivia. Mientras Uruguay aseguró su pase directo al Mundial con esta victoria, la escuadra peruana enfrentará su último partido de eliminatorias contra Paraguay en Lima, un simple formalismo para cerrar un proceso que dejó más decepciones que alegrías a los hinchas.

La eliminación representa un duro golpe para el fútbol peruano y genera un profundo debate sobre el futuro de la selección. Las estadísticas son contundentes: solo 6 goles a favor en 17 partidos y ninguno de ellos fuera de casa, lo que demuestra una crisis ofensiva sin precedentes en la historia reciente del equipo. Este fracaso exige una reevaluación integral de las estructuras, la dirección técnica y la planificación, con el fin de iniciar un verdadero proceso de renovación que permita a Perú volver a competir en la élite del fútbol sudamericano.

Selección Peruana eliminada del Mundial 2026. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

