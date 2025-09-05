“Es un jugador distinto”: Marcelo Bielsa quedó impactado con crack del Perú vs. Uruguay

Es difícil que Marcelo Bielsa se asombre por el juego de un futbolista. Más cuando vio tanto fútbol con figuras como Juan Román Riquelme o Lionel Messi. Pero sí, el ‘Loco’ todavía puede sorprenderse y lo dejó claro luego del partido entre Perú vs. Uruguay.

Y es que si bien Uruguay venció 3-0 a Perú en el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, el abultado resultado podría minimizar los movimientos de algunos futbolistas. Más cuando el rival de turno parece no oponer mucha resistencia y todos lucen como estrellas, pero no para el ojo experimentado de Marcelo Bielsa.

Tomándose un momento en su extensa conferencia de prensa, Marcelo Bielsa tuvo palabras de elogio para un crack del partido entre Perú vs. Uruguay: “Sobre De Arrascaeta quisiera hacer un especial reconocimiento al cuerpo técnico y médico de Flamengo que han hecho en esta temporada que De Arrascaeta sea un jugador distinto al que conocí inicialmente”, empezó el entrenador.

“Hoy es un jugador como yo había escuchado que lo describían y recién en este año lo pude ver de acuerdo a sus antecedentes a lo que comentan de él y lo que hizo en la Selección es muy valioso. Es un jugador que esta versión es muy buena”, terminó Marcelo Bielsa con una amplia sonrisa por el juego que vio de Giorgian De Arrascaeta.

Los números de Giorgian De Arrascaeta en el Perú vs. Uruguay

Sin duda Giorgian De Arrascaeta fue uno de los mejores jugadores del partido entre Perú vs. Uruguay. Recibiendo una puntuación de 8.7 por parte de Sofascore, fue el segundo mejor futbolista según las estadísticas.

Jugando 69 minutos del partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, el volante marcó un gol, realizó 73 toques al balón, dio 41 pases precisos de 50, 2 pases claves y 3 tiros a puerta.

¿Cuánto vale Giorgian De Arrascaeta?

Giorgian De Arrascaeta vale 15 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. Jugando en Flamengo, el volante de 31 años tiene contrato hasta diciembre del 2026 y gana 174 mil euros mensuales según información oficial de Salary Sport.

¿Cuánto gana Marcelo Bielsa?

Marcelo Bielsa gana 4 millones de dólares por temporada en Uruguay según el sitio oficial Finance Football, web que se encarga de divulgar los sueldos de los entrenadores de las Eliminatorias Sudamericanas.

