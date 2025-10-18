El propósito de Jairo Concha ahora que se convirtió en el nuevo ’10’ de la Selección Peruana: “Tratar de que mi nombre…”

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores que viene teniendo una enorme temporada en la Liga 1 2025, sin duda alguna el nombre de Jairo Concha genera consenso en el ámbito deportivo local. Por ello es que tuvo oportunidad de llevar la camiseta número ’10’ de la Selección Peruana en el más reciente amistoso internacional frente a Chile en la ciudad de Santiago y ahora contó algunos de los objetivos más importantes que tiene como un jugador destacable.

Publicidad

Publicidad

Siendo uno de los mejores jugadores de un Universitario de Deportes que está prácticamente listo y preparado para proclamarse tricampeón nacional en las próximas jornadas del balompié nacional, Jairo Concha recibió la convocatoria por parte de Manuel Barreto y obtuvo la confianza de ser titular en un equipo que a partir de este tramo del 2025 busca renovarse a como de lugar, así que rendimientos como los de él serán claves para el crecimiento en Videna.

Fuente: La Bicolor

Sabiendo que está cumpliendo una muy buena campaña, Jairo Concha detalló que uno de los principales retos que tiene en la Selección Peruana es mantenerse en las próximas convocatorias y empezar a asumir un nuevo rol que con el tiempo seguramente lo convertirá en uno de los máximos referentes de la plantilla. Al lado de varios jóvenes, el volante con 26 años evidencia un progreso muy interesante que justamente debería ser aprovechado por sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Jairo Concha ahora que es el nuevo ’10’ de la Selección Peruana?

“Me pone muy contento. Toda mi vida desde que soy jugador profesional trabajo para estar en la Selección Peruana. Sinceramente, creo que ahora estoy en un mejor momento, en el que puedo jugar, tratar de asumir, de ya ser convocado recurrentemente y tratar que mi nombre nunca falte en esa lista”; declaró en primera instancia Jairo Concha durante uno de los últimos episodios del espacio digital ‘Entre Cremas‘ que es parte de la interna de Universitario de Deportes.

Siguiendo en esta misma línea, el volante de Selección Peruana sostuvo que está totalmente preparado y con muchísima iniciativa de seguir demostrando el buen rendimiento que atraviesa en esta temporada 2025 con camiseta de Universitario de Deportes y que incluso ya lo postula como uno de los mejores del fútbol peruano en la actualidad. “Así que me siento bien, contento y con ganas de jugar para seguir demostrando desde dónde me toque”.

Publicidad

Publicidad

Los números y estadísticas de Jairo Concha en lo que va de la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes en lo que va de la presente temporada 2025, Jairo Concha completa un total de 37 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Hasta el momento lleva 9 goles y 10 asistencias con un promedio de 2.381 minutos de competencia en el campo de juego. En cuanto a su estadía en la Selección Peruana, tan solo ha podido participar en 5 encuentros contando amistosos internacionales y la más reciente Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026 sin goles ni asistencias.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

ver también Golpe duro para Perú: La Selección cayó en el ranking FIFA después de la derrota ante Chile