En una reveladora entrevista para el programa de YouTube “La Fe del Cuto” desde Argentina, Luis Advíncula, referente de la Selección Peruana y lateral de Boca Juniors, rompió su silencio sobre la dolorosa eliminación mundialista ante Australia en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Con una honestidad brutal, el experimentado jugador asumió categóricamente la responsabilidad del resultado, liberando de presión a sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

La Selección Peruana no llegó al Mundial de Qatar 2022

El foco de su confesión se centró en la fatídica tanda de penales del 13 de junio de 2022. Advíncula fue enfático: “Yo siempre voy a decir que al final no se pudo ir (al Mundial) porque yo fallé”. Explicó que, debido a su trayectoria y liderazgo en el equipo, el error recaía directamente sobre él, más allá de otros fallos, como el de Alex Valera. “Algunos dicen que Valera, pero el responsable era yo, porque yo tenía más espalda, yo tenía más partidos en la selección, yo debí meter ese penal”, sentenció, subrayando su rol como uno de los líderes.

Luis Advíncula después de fallar contra Australia. (Photo by Joe Allison/Getty Images)

El lateral detalló la trascendencia de su fallo. Si él hubiera convertido su tiro, Perú habría mantenido una ventaja crucial que, sumada al penal atajado por Pedro Gallese, habría asegurado la clasificación. “Si yo pateaba y la metía, metíamos los cinco (penales) y estábamos en el Mundial porque Gallese ya había tapado un penal”, explicó, evidenciando que su acierto habría allanado el camino.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula contó lo que vivió en su penal

El momento de la ejecución fue recordado con profundo dolor: el balón se estrelló en el poste y se paseó por la línea sin entrar. “Tuve la mala suerte de que choque en el palo y salga la pelota…”, rememoró. Este fallo puso al equipo en desventaja, aumentando la presión hasta el tiro final errado por Valera.

ver también Juan Román confesó que Guerrero y Cueva estuvieron en la órbita de Boca Juniors

Más allá del terreno de juego, Advíncula confesó el duro costo personal de la derrota. Describió el periodo posterior al partido como “uno de los días más jodidos que me ha dado el fútbol”, admitiendo que la angustia le impedía comer o dormir. Esta apertura humaniza al deportista, mostrando la magnitud de la decepción y la carga de la responsabilidad.

Publicidad

Publicidad

Así Luis Advíncula pasó los malos momentos

Finalmente, el jugador encontró consuelo únicamente en sus hijos. “Lo único que me salvó fue que saliendo de ahí pasé a buscar a mis hijos y me los traje a Argentina, ellos me reconfortaron”, concluyó el lateral. Con esta emotiva declaración, Advíncula demuestra madurez al asumir públicamente el revés futbolístico más grande de la era Gareca y proteger a sus compañeros.

DATOS CLAVE