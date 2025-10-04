En Perú no pasa esto: Nueva polémica con técnico Nicolás Córdova tras caliente conferencia: “Agradezcan que …”

El técnico Nicolás Córdova volvió a polemizar con la prensa de Chile. Si bien arrancó su conferencia diciendo que no quería crear polémica, el entrenador no pudo frenar sus palabras y el tono en que las dijo dejó impactados a todos.

Hay que recordar que el técnico Nicolás Córdova tiene pasado en el fútbol peruano. El estratega fue entrenador de Universitario y últimamente sonó para la Selección Peruana. Pero, volviendo a su problema con la prensa, el estratega no puso freno.

Tras la caída de Chile vs. Egipto en el Mundial Sub 20, el técnico Nicolás Córdova disparó contra la prensa: “Ustedes son periodistas y yo entrenador, obvio que tengo una visión distinta. Agradezcan y valoren que hay un técnico chileno como yo que habla de fútbol y con argumentos”.

En Chile se informó que Nicolás Córdova será el técnico de Chile en el amistoso ante Perú de este viernes 10 de octubre, pero todo hace indicar que será complicado por el Mundial Sub 20. De todas maneras Perú y Chile tendrán que enfrentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago desde as 6:00 PM.

El probable once de Perú vs. Chile por amistoso

En el programa L1 MAX los panelistas ensayaron un probable once titular de la Selección Peruana. Brindando nombres línea por línea, al final se pudo conocer el que sería quizá la alineación principal.

Probable alineación titular de la Selección Peruana: Pedro Díaz; César Inga, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera.

La lista de convocados de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿En qué canal ver Perú vs. Chile por amistoso?

El partido amistoso entre Perú vs. Chile será transmitido en vivo y en directo por América Televisión (Canal 4 de la señal abierta) y Movistar Deportes (Canal 3 de la señal cerrada). También se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por amistoso?

Perú juega ante Chile este viernes 10 de octubre desde las 6:00 PM en el Estadio Bicentenario de La Florida. El partido marcará el debut del técnico interino Manuel Barreto al mando de la Selección Peruana.

