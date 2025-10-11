DT de Chile quedó sorprendido con la nueva Selección Peruana y lanzó un contundente calificativo

Si bien Perú perdió ante Chile, ganó reputación y respeto. Con nuevos elementos en la nómina principal, el juego de la Selección Peruana fue destacado por el técnico de la Selección Chilena. Llenándola de elogios, el entrenador Sebastián Miranda quedó sorprendido por dos jugadores peruanos.

Reconociendo el talento del jugador peruano y llamándola “virtud”, el técnico de Chile no se guardó nada y llenó de elogios al plantel de Manuel Barreto: “La mayor virtud que tenía Perú, por las características de sus jugadores, era la velocidad y la habilidad de sus extremos”.

Luego, siguiendo con su comentario, el técnico Sebastián Miranda prosiguió con los elogios a Perú y reveló cómo los hizo frente: “Entonces, obviamente nos desajustamos y tuvimos que correr para atrás, pero creo que también se hizo de muy buena manera”.

Hay que recordar que Perú se adelantó en el marcador luego de un golazo de César Inga. Además, los jugadores peruanos que fueron extremos ante Chile, y que recibieron el elogio, fueron Joao Grimaldo y Maxloren Castro.

¿Cuál fue el resultado final del Perú vs. Chile?

Perú y Chile se enfrentaron en un amistoso internacional este viernes 10 de octubre. Jugando en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, el resultado final favoreció a los locales por un marcador de 2-1.

Si bien Perú se adelantó con un gol de César Inga, luego Chile redobló esfuerzos y consiguió voltear el partido con tantos de Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez.

Perú perdió 2-1 ante Chile en Santiago en el último amistoso. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana vuelve a jugar en la próxima Fecha FIFA de noviembre. Sus partidos serán ante Rusia el miércoles 12 y ante Chile el martes 18.

¿Quién fue el mejor jugador de Perú vs. Chile?

El portal Sofascore nos indica quiénes fueron los dos mejores jugadores del Perú vs. Chile. Por una parte, Gonzalo Tapia fue el mejor jugador del partido con 8.2 y César Inga fue el segundo mejor con 7.6.

