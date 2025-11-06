No pidió quedarse en América de Cali: se filtró la verdadera razón de la ausencia de Luis Ramos en la Selección Peruana

Tras conocer de manera oficial la convocatoria de la Selección Peruana para la doble fecha FIFA de este mes de noviembre, hay distintas versiones y análisis de los jugadores citados y de los que quedaron al margen de las planificaciones de Manuel Barreto. Uno de los nombres que más ruido ha hecho es el de Luis Ramos, de quien se decía que había solicitado una especie de pedido especial a la FPF para quedarse en América de Cali. Finalmente, esta hipótesis fue desecha.

Y es que distintas informaciones durante los últimos días aseguraban que Luis Ramos tiene pensado disputar un partido importante con América de Cali, el cual por cierto será ante Atlético Nacional por la semifinal de vuelta de la Copa Colombia el próximo domingo 16 de noviembre. Esta situación no habría sido así realmente y todo recayó en las decisiones de Manuel Barreto, obviamente que junto a su comando técnico.

“No es verdad que Luis Ramos ha pedido que no lo convoquen para jugar la semifinal con América de Cali. La decisión de que él no esté en la convocatoria es exclusivamente de Manuel Barreto. Ramos no se va a negar a estar en la Selección Peruana. Es raro que en varios medios colombianos haya salido esta información, pero no va por ahí y está bueno aclarar ese punto”; detalló recientemente el periodista deportivo Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX‘.

Las opciones de ‘9’ en la Selección Peruana ante la ausencia de Luis Ramos

Ahora que Luis Ramos quedó fuera de la más reciente convocatoria de la Selección Peruana pensando en los amistosos internacionales frente a Rusia y Chile que se jugarán en territorio europeo, vamos a ver cuáles son las opciones de ‘9’ que manejará Manuel Barreto. En principio, quien tiene enormes chances de ser titular y uno de los fijos en el próximo proceso clasificatorio es Álex Valera, así que de todas maneras está será una oportunidad de oro para su progreso.

Luego, nombres como los de Yordy Reyna y Adrián Ugarriza también estarán a la vista del comando técnico para la fecha FIFA de noviembre. Ambos son de las novedades más llamativas en el listado de la Blanquirroja y se espera que puedan tener minutos de competencia, de lo contrario no sabremos qué tan capaces serán de acoplarse a los nuevos planes en Videna. Es así que ya todo dependerá de la decisión del entrenador y de los momentos adecuados para utilizarlos.

Fuente: Composición BOLAVIP.

¿Quiénes son las ausencias más representativas en la convocatoria de Perú?

Así como el nombre de Luis Ramos quedó al margen de los planes de la Selección Peruana para los partidos ante Rusia y Chile, jugadores como Renato Tapia, Oliver Sonne, Sergio Peña, Gianluca Lapadula, Anderson Santamaría y Felipe Chávez tampoco formarán parte de la delegación que en los próximos días entrenará en Videna bajo la atenta mirada de Manuel Barreto. Veremos cómo se empieza a formar el grupo y finalmente quiénes terminan siendo claves en el futuro del equipo, teniendo en cuenta que la actualidad es un banco de pruebas.

La convocatoria completa de la Selección Peruana

Arqueros | Pedro Gallese, Diego Enríquez y Diego Romero.

| Pedro Gallese, Diego Enríquez y Diego Romero. Defensas | Miguel Araujo, Luis Abram, Fabio Gruber, Renzo Garcés, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal y Marcos López.

| Miguel Araujo, Luis Abram, Fabio Gruber, Renzo Garcés, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal y Marcos López. Mediocampistas | Jesús Pretell, Erick Noriega, Jesús Castillo, Martín Távara, Jairo Concha, Piero Cari, Piero Quispe, Maxloren Castro y Carlos Cabello.

| Jesús Pretell, Erick Noriega, Jesús Castillo, Martín Távara, Jairo Concha, Piero Cari, Piero Quispe, Maxloren Castro y Carlos Cabello. Delanteros | Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo y Jhonny Vidales.

| Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo y Jhonny Vidales. Sparrings | César Bautista (arquero de Sporting Cristal), Philipp Eisele (defensa de Eintracht Frankfurt de Alemania), Rafael Guzmán (defensa de Universitario), Francesco Andrealli (volante de Como 1907 de Italia) y Jair Moretti (atacante de Sporting Cristal).

Fuente: La Bicolor

DATOS CLAVES