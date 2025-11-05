Estamos a nada de conocer la lista de convocados de la Selección Peruana, esta va a traer muchas más novedades que la anterior. Esto debido a que hay varios jugadores que estarán que vienen desde Europa. Uno de ellos es precisamente Fabio Gruber, una de las tremendas novedades del equipo patrio para enfrentar a Rusia y Chile.

En un comienzo existía la duda que pueda ser convocado, esto debido a que no tenía sus papeles en regla. El defensor venía siendo seguido desde la FPF, pero no había fecha para que tenga sus documentos. Hasta esta semana, en la cual se conoció que ya tiene su DNI, lo que le permitirá poder ser convocado para esta fecha doble que se viene.

El periodista Paul Pérez en sus redes sociales dejó en claro que ya todo está en regla con Gruber y será convocado por primera vez a la Selección Peruana. “YA TIENE DNI. Fabio Gruber ya cuenta con documento nacional de identidad peruano 🇵🇪 (DNI). El defensa del Nürnberg será convocado y podrá jugar los amistosos ante Rusia y Chile”, fue lo que anunció en sus redes sociales.

¿Quién es Fabio Gruber y por qué jugará para la Selección Peruana?

Fabio Gruber es un defensor de 23 años de edad que nació en Augsburg, Alemania. Por parte de su madre tiene la nacionalidad peruana. Actualmente es futbolista del FC Nürnberg de la Bundesliga 2, en el que viene siendo uno de los mejores del equipo. Es titular y también ha hecho el papel de capitán en gran parte de la actual temporada.

Su entrenador, Miroslav Klose lo tiene muy en cuenta al peruano que llegó la temporada pasada a este equipo. Anteriormente había jugado en el SC Verl de la tercera división de Alemania. En donde se destacó muy bien por su papel de líder en la defensa, tiene un muy buen juego aéreo, así como también termina siendo bastante fuerte a la hora de ir a la marca.

Estas grandes cualidades hacen que llegue a ser un elemento interesante para que se pueda sumar a la Selección Peruana. Pues actualmente no hay muchos jugadores con sus características que estén peleando en ligas más competitivas como puede ser la Alemana.

Fabio Gruber feliz de jugar por Perú

Hace unas semanas atrás, Jean Ferrari reveló que había conversado con Fabio Gruber para poder tenerlo en la Selección Peruana. Este no dudó un solo momento en decirle que estaba deseando jugar por el cuadro ‘Bicolor’. Por lo que comenzó con el trámite de inmediato para ser convocado por primera vez.

“Por ejemplo, acabamos de tener una comunicación con Gruber. El chico quiere estar, se siente identificado con el país, habiendo nacido en Alemania. La madre es peruana. Ahí te das cuenta que hay una identificación con lo nuestro. Tenemos que aprovechar esas oportunidades porque no es fácil conseguir jugadores”, explicó a Movistar Deportes.

Datos Claves

Fabio Gruber es un defensor de 23 años del FC Nürnberg que jugará por Perú.

Gruber ya cuenta con su DNI peruano para ser convocado a los amistosos ante Rusia y Chile.

Fabio Gruber nació en Augsburg, Alemania, y tiene la nacionalidad peruana por parte de su madre.

