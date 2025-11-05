La búsqueda del próximo director técnico para la Selección Peruana se intensifica, y en la lista de candidatos de alto perfil que considera la FPF, ha surgido con fuerza el nombre de Jorge Luis Pinto. El experimentado entrenador colombiano, conocido por haber roto una sequía de 18 años para Alianza Lima con el título de 1997, ha manifestado públicamente su gran interés en asumir las riendas de la ‘Blanquirroja’ y liderarla en las Eliminatorias.

Jorge Luis Pinto quiere dirigir a la Selección Peruana

Pinto, quien llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, demostrando su capacidad para construir defensas sólidas y competitivas, se encuentra actualmente sin equipo, lo que facilita cualquier negociación. En una reciente entrevista con Fernanda Huapaya para Diario El Comercio, el estratega de 72 años expresó su disponibilidad, afirmando que su preparación y estado actual son óptimos. “Me encantaría dirigir a Perú, he sido feliz allá”, fueron sus palabras, confirmando su disposición a regresar al país que, según él, le abrió las puertas a nivel internacional.

Jorge Luis Pinto trabajando con Honduras. (Photo by Matt King/Getty Images)

Una de las principales ventajas que Pinto destaca es su profundo conocimiento del fútbol peruano y su conexión con la afición. Los hinchas de Alianza Lima le guardan un inmenso cariño por el logro de 1997, un vínculo que el técnico utiliza a su favor. “El cariño y el respeto es mutuo… en Alianza siempre que se va un técnico me tienen en cuenta todavía, quién sabe y pronto podría darse la oportunidad”, comentó, usando su exitoso pasado como un puente hacia la Selección. Este factor podría ser decisivo ante el reclamo popular de un técnico que comprenda la idiosincrasia del jugador nacional.

Jorge Luis Pinto pone su experiencia en la mesa

Además de su trayectoria, Pinto enfatizó su vigencia, mencionando que acaba de impartir una conferencia para entrenadores y que sigue observando el fútbol de élite, habiendo visto la Eurocopa. Su postulación, según sus propias palabras, no es un regreso nostálgico, sino una propuesta con plena capacidad: “Estoy más que preparado para seguir dirigiendo en cualquier momento”. De hecho, reveló que, aunque recibió una propuesta de Irak recientemente, prefiere quedarse en Sudamérica para un proyecto de mayor envergadura, claramente enfocado en Perú.

La candidatura de Pinto plantea un interesante dilema para la FPF, que también está en conversaciones con perfiles de renombre como José Néstor Pékerman o Tite, cuyas tarifas y demandas son considerablemente más altas. Mientras Pékerman y Tite representan un perfil de gran estatus continental y experiencia reciente en selecciones mundialistas, Pinto ofrece una combinación de experiencia probada en Mundiales (eliminando a Italia e Inglaterra en 2014) con una familiaridad inigualable con el medio local y una disposición inmediata.

La Selección Peruana debe analizar la decisión

La elección final de la Federación Peruana de Fútbol definirá no solo el nombre del nuevo DT, sino también la filosofía del proceso con miras al Mundial 2030. Optar por Pinto significaría priorizar la disciplina y el conocimiento del entorno, buscando una evolución ordenada del equipo, tal como él mismo lo sugiere: “hace 15 años tenían más jugadores que Colombia, hoy deben evolucionar sin perder la esencia”. Es una apuesta por un entrenador que ya sabe lo que es levantar a un equipo de una larga sequía.

