Ibáñez destroza a Ferrari con un mensaje brutal que está sacudiendo a toda la Selección Peruana

Por fin rompió su silencio y habló de todo. Óscar Ibáñez no se guardó nada y reveló cómo se dio su salida de la Selección Peruana. Si bien Agustín Lozano quería que siga a cargo de la ‘Bicolor’, fue Jean Ferrari el que se encargó de decirle que no continuaría.

Hablando en una entrevista con el Diario El Comercio, Óscar Ibáñez contó su verdad, tocó el tema Jean Ferrari y su salida de la Selección Peruana. También reveló que Agustín Lozano le aseguró que seguía, pero al final la decisión fue otra.

A la pregunta sobre si se sintió traicionado por cómo trabajan en la FPF, Óscar Ibáñez fue categórico: “Le agradezco al presidente por la oportunidad de haber dirigido la Selección. Me dio libertad total para armar el grupo de trabajo y también para convocar a los jugadores que quisiéramos”.

Luego, consultado sobre las razones que tuvo Jean Ferrari para que no siga, Óscar Ibáñez tuvo otro tipo de respuesta: “Él tenía otra idea al respecto y me parecía bien, estaba dentro de su potestad y no tenía sentido forzar nada”.

Ibáñez hablando de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre su salida de la Selección Peruana?

Queda claro que Óscar Ibáñez recibió dos tipos de mensaje sobre su continuidad en la Selección Peruana. Si bien Agustín Lozano, presidente de la FPF, le dijo que sí; Jean Ferrari, director general de la FPF, le dijo que no.

Con esto queda claro que Agustín Lozano si quería a Óscar Ibáñez, pero que Jean Ferrari no. Ahora, el entrenador ha sido cauto al hablar del director general y las razones que le dio para definir su salida.

¿Qué cargo tiene Jean Ferrari en la FPF?

Jean Ferrari tiene el cargo de director general de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué edad tiene Óscar Ibáñez?

Óscar Ibáñez tiene 58 años y ha dirigido a la Selección Peruana y Cienciano, en los últimos años.

Ibáñez dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

