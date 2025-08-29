¿De vuelta a la FPF? El puesto ideal que pondría a Ricardo Gareca en la cúspide del fútbol peruano

El nombre de Ricardo Gareca nunca dejará de ser tendencia en el ámbito nacional. Si bien muchos hinchas lo quisieran de vuelta como entrenador de la Selección Peruana ahora que el proceso mundialista al 2026 está por culminar, en esta ocasión evaluaremos y analizaremos a detalle un nuevo puesto que podría desempeñar de la mejor manera si es que los astros logran alinearse en la FPF.

Según una reciente postura por parte del periodista deportivo Eddie Fleischman, surge una idea muy interesante en donde Ricardo Gareca tendría la potestad de tomar las decisiones que engloban a todo el fútbol peruano como Director General, lo cual claramente iría en perjuicio de un Jean Ferrari que en las últimas semanas fue anunciado justamente en dicha posición en una forma de nueva era.

“Yo le daría la dirección general de fútbol de la FPF a Ricardo Gareca. Que se ocupe de la estructura del torneo local, que se ocupe de ordenar el fútbol doméstico, de los torneos de menores, que los organice bien, que elija los técnicos en las diferentes categorías. Que sea el líder que necesita la FPF”; enfatizó recientemente Eddie Fleischman en el programa ‘Full Deporte‘.

¿Y qué sería de la presencia de Jean Ferrari en la FPF?

Teniendo en cuenta que Jean Ferrari actualmente ejerce el cargo de Director General de Fútbol en la Federación Peruana de Fútbol, esta situación no continuaría así, según Eddie Fleischman. El hecho de haber estado tan ligado a los colores de Universitario de Deportes durante tanto tiempo y haber demostrado con énfasis una defensa a ultranza a favor de los suyos, no generaría confianza para las decisiones que se deban tomar en Videna.

“Si yo tuviera capacidad de decisión y si me dijeran para ser presidente de la Federación, yo automáticamente cambiaría el estatuto para que sea otra mezcla de asamblea de bases. Y con respecto a lo deportivo, muchas gracias, Jean Ferrari. Pero no es la persona idónea en mi opinión porque está demasiado vinculado a un club en particular”; concluyó el periodista nacional respecto a un mundo ideal en donde Ricardo Gareca pueda tomar las riendas del fútbol peruano.

La postura que podría tomar Agustín Lozano en la FPF

Ubicándonos en la realidad de la Federación Peruana de Fútbol y de las decisiones que se han estado tomando en la previa de la reelección de Agustín Lozano como presidente en el periodo 2025-2030, realmente es muy complicado que el escenario anteriormente expuesto pueda llegar a concretarse ya que sería una especie de anhelo ante la pésima gestión que se conoce desde hace años.

En principio, ahora Jean Ferrari es de la plena confianza del presidente de la FPF y empezó con su labor hace algunas semanas. Otro aspecto perjudicial es que la relación con Ricardo Gareca no terminó del todo bien luego de la singular manera en que trataron su renovación en el 2022, con lo cual es muy poco probable que incluso pueda ser un futuro candidato a cualquier cargo laboral.

