Perú toma ventaja: Marcelo Bielsa confirmó tres bajas de peso en Uruguay

El técnico Marcelo Bielsa habló en la previa del duelo entre Perú vs. Uruguay. Jugando en Montevideo este jueves 4 de septiembre desde las 6:30 PM, el entrenador de la ‘Celeste’ fue claro al reconocer que no contará con tres jugadores.

A la espera de cerrar su clasificación al Mundial 2026, el técnico Marcelo Bielsa sabe que si vence a Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias, Uruguay estará dentro del próximo mundial. En ese sentido, el estratega lamentó tres bajas de peso.

Así pues, el técnico Marcelo Bielsa confirmó en conferencia de prensa que Uruguay no tendrá ni a José María Giménez ni a Maximiliano Araujo, ambos bajas por salud. “Dificultades vinculadas con la salud deportiva”, expresó el técnico.

Además, Marcelo Bielsa también reveló que si bien se había reservado a Nicolás de la Cruz, al final no será considerado pues le falta tener más minutos: “Si bien De la Cruz fue reservado, no va a ser convocado. Entendemos que si bien está sano, es momento de que juegue y adquiera partidos”.

Alineación de Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026

El técnico Óscar Ibáñez sigue probando el once titular de Perú, pero hasta el momento sería el siguiente: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López en la defensa; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui y Christofer Gonzales como volantes; Andy Polo, Kenji Cabrera y Luis Ramos como delanteros.

Hay que mencionar que el nuevo once titular de Perú es toda una revolución. El técnico Óscar Ibáñez por fin atacó el problema del recambio generacional y solo tiene tres referentes mayores: Pedro Gallese, Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Perú juega ante Uruguay el jueves 4 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 17 y ante Paraguay el martes 9 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 18 de las Eliminatorias.

¿En qué canal ver Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión en su señal de televisión abierta. Además, también se podrá ver el partido en streaming por la aplicación de América tvGO.

