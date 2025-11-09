Jean Ferrari explicó el motivo por el que Perú todavía no tiene entrenador: “No es un tema tan sencillo”

La Selección Peruana viene trabajando con Jean Ferrari hace un par de meses, pero a pesar de esto no se ha conocido quien puede llegar a ser el nuevo entrenador nacional. Viene pasando el tiempo, ya casi llega a final de año y no hay conocimiento de quien tomará el buzo de la ‘Bicolor’. Por eso el Director General de Fútbol de la FPF explicó a que se debe que por ahora no se nombre a nadie en el puesto de DT.

En conversación con la prensa, Ferrari se sinceró y confesó que no es un tema sencillo la elección de un nuevo entrenador para el equipo patrio. Por esa razón por el momento no se ha hecho un anuncio oficial. Más bien, tomará un poco más de tiempo el que se pueda dar un nombre final para que reemplace a Manuel Barreto que por el momento está como DT interino.

“Es una tarea bien difícil. Estamos en esa ruta, estoy manejando muchos tiempos. Entiendo perfectamente el tema de los tiempos, de las posibilidades, de las oportunidades, las conversaciones también las he tenido en un momento”, comenzó diciendo ante la prensa.

Pero eso no es todo, ya que confesó que debido a que todavía la temporada está en juego, hay varios candidatos que tienen club. Por ese motivo están esperando que acaben las competencia para poder llegar a un acuerdo y ahí poder dar a conocer al próximo entrenador.

“Hoy he bajado un poco las revoluciones esperando que terminen torneos, porque también los entrenadores están en finalizaciones de torneos, tanto internacionales como locales. Así que no es un tema tan sencillo como se puede pensar. Se está tomando un tiempo prudente para poder tener la elección más adecuada con lo que necesitamos hoy como selección”, sentenció.

¿Cómo le está yendo a Manuel Barreto en la Selección Peruana?

Por ahora Manuel Barreto es el que está tomando el puesto de entrenador de forma interina. Tan solo ha tenido la oportunidad de dirigir un partido por lo pronto, pero se espera que se puedan dos juegos más antes que deje el cargo en este mes de noviembre.

El primero fue un duelo ante la Selección de Chile, este encuentro culminó con una derrota del cuadro nacional. César Inga marcó el primer tanto en este cotejo a los 40 minutos del primer tiempo. Pero en la segunda parte, Ben Brereton empató el marcador, para luego Maximiliano Gutiérrez con complicidad de Matías Lazo le den vuelta al marcador.

Ahora se le vienen dos duelos más, por un lado está la Selección de Rusia a la que se debería enfrentar el próximo miércoles 12 de noviembre. Mientras que se jugará un nuevo ‘Clásico del Pacífico’ ante Chile el martes 18 de este mismo mes.

