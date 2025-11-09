Se demora viaje de la Selección Peruana y peligran amistosos ante Rusia y Chile: comunicado oficial de la FPF

La Selección Peruana inició sus trabajos de preparación con miras a los amistosos ante Rusia y Chile, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Aunque el viaje hacia territorio ruso estaba previsto para el sábado 8 de noviembre, este no se concretó, lo que generó inquietud y dudas sobre el cronograma establecido.

Publicidad

Publicidad

A través de redes sociales, la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la complicada situación con un comunicado oficial en el que explicaron los detalles del problema.

El motivo por el que la Selección Peruana no viajó

De acuerdo con la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, la delegación nacional no pudo abordar el vuelo debido a un imprevisto médico que afectó al capitán encargado de pilotar la aeronave.

A raíz de ello, la aerolínea optó por reprogramar la salida. Sin embargo, esta situación alteró la planificación de la FPF, ya que el itinerario del equipo incluía varias escalas antes de llegar a territorio ruso para cumplir con su gira.

Publicidad

Publicidad

“La selección peruana no pudo viajar rumbo a Rusia. El vuelo ha sido cancelado por un tema de salud del capitán, según le informó la aerolínea a la FPF. La Bicolor iba a hacer Lima–París–Estambul–San Petersburgo. Ahora todo se complica porque se alteran las conexiones”, explicó el comunicador en su cuenta de Twitter.

FPF confirmó suspensión de vuelo

ver también Las primeras palabras de Fabio Gruber tras ser llamado a la Selección Peruana: “Tengo muchas ganas”

A través de un comunicado oficial publicado en redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el vuelo con destino a Rusia fue cancelado de manera imprevista.

“La FPF informa a la opinión pública que, lamentablemente, y por causas directamente imputables a la aerolínea aérea Air France, la selección peruana ha tenido que quedarse un día más en la ciudad de Lima, esperando un nuevovuelo”, se lee en un parte del documento.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la FPF indicó que esta demora obliga a realizar importantes ajustes en la planificación. Uno de los puntos más afectados será la pérdida de dos días de entrenamiento por parte de la ‘Bicolor’, lo que modifica los planes establecidos por el comando técnico.

Jean Ferrari se pronunció sobre inconvenientes con el vuelo

Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, dio a conocer detalles sobre los complicaciones que tuvo el plantel con el vuelo.

Publicidad

Publicidad

“Tomamos acciones inmediatas y ya estamos saliendo hacia París. Vamos a hacer la conexión vía Serbia y luego el gobierno ruso mandará un chárter para poder llegar a San Petersburgo, hicimos la gestión correspondiente para poder solucionar esto. Hemos asumido esta clase de retos porque necesitamos seguir teniendo competencia de alto nivel”, detalló.

DATOS CLAVES

El viaje de la Selección Peruana a Rusia se suspendió el sábado 8 de noviembre por un imprevisto médico del capitán del avión.

Publicidad

Publicidad

La FPF informó que la cancelación del vuelo fue por “causas directamente imputables a la aerolínea aérea Air France“.