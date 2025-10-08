¿Por ser de Alianza? La tajante postura de Ferrari sobre el homenaje a Guerrero con Perú

Jean Ferrari habló sobre Paolo Guerrero y su posible partido homenaje con la Selección Peruana, Siendo tajante con el tema, el actual director general de la Federación Peruana de Fútbol fue claro sobre lo que sucederá.

Hablando con L1 MAX, Jean Ferrari fue contundente sobre el posible partido de despedida de Paolo Guerrero con la Selección Peruana: “Lo que él merece realmente de parte de la Federación, de parte de la selección, es un reconocimiento a toda su trayectoria. Eso va a depender mucho de él”.

“La Federación está dispuesta a hacer lo que él realmente quiere hacer, porque es uno de los grandes ídolos que tiene el fútbol peruano”, cerró Jean Ferrari sobre el posible partido de despedida de Paolo Guerrero de la Selección Peruana.

Con este comentario, Jean Ferrari dejó atrás también toda posible disputa que tenía con Alianza Lima, recordando que Paolo Guerrero es actual jugador del club íntimo. Además, tampoco hay que olvidar que se dieron varios cruces cuando Ferrari era administrador temporal de Universitario.

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con la Selección Peruana?

Paolo Guerrero tiene 41 goles en 128 partidos con la Selección Peruana. Con este registro, el ‘Depredador’ es el máximo goleador histórico de la ‘Bicolor’.

Con sus actuales 41 goles, Paolo Guerrero es el máximo goleador histórico de la Selección Peruana sobre los 27 que tiene Jefferson Farfán, 26 de Teófilo Cubillas y 24 de Teodoro Fernández.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 41 años, juega en Alianza Lima y actualmente está a la espera de su partido de despedida de la Selección Peruana.

¿Cuál es el cargo de Jean Ferrari?

Jean Ferrari tiene el cargo de nuevo director general de la Federación Peruana de Fútbol. El dirigente tiene la gran responsabilidad de elegir al nuevo técnico de la Selección Peruana.

