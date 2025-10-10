El Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, un amistoso de alto voltaje programado para el 10 de octubre de 2025 en el Estadio Bicentenario La Florida de Santiago, contará con la dirección arbitral del argentino Leandro Rey Hilfer. Este encuentro, que inicia a las 18:00 horas de Perú y se transmite por canales como Movistar Deportes o ATV Televisión, promete intensidad dada la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

El árbitro del Perú vs. Chile, amistoso internacional

La designación de Rey Hilfer, un árbitro experimentado de la Conmebol, genera expectativas sobre su manejo en un partido cargado de emociones, donde Perú busca redimirse tras recientes derrotas y Chile aspira a consolidar su localía. Leandro Ezequiel Rey Hilfer nació el 10 de enero de 1985 en Martín Coronado, una localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Con 40 años de edad y una estatura de 1,80 metros, este colegiado se ha consolidado como una figura clave en el arbitraje sudamericano.

Leandro Ezequiel Rey Hilfer dirigiendo la Copa de la Liga Profesional 2023. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Miembro del Comité de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Rey Hilfer representa a su país en competencias internacionales desde 2023, cuando obtuvo su licencia FIFA. Su trayectoria refleja una dedicación al deporte que inició de manera casual, tras dejar el fútbol como jugador en las inferiores juveniles. La carrera de Rey Hilfer en el arbitraje comenzó en categorías inferiores argentinas, donde rápidamente ascendió gracias a su precisión y temple.

Historia de Rey Hilfer como arbitro principal

En 2019 debutó en la Primera División de Argentina, dirigiendo el partido entre Estudiantes de La Plata y Patronato, en la fecha 18 del Campeonato 2018-19. Desde entonces, ha acumulado una amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino, con más de 56 encuentros arbitrados hasta 2024, según registros actualizados. Su ascenso fue reconocido tempranamente, siendo considerado una de las “jóvenes promesas” del arbitraje por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese mismo año.

Como árbitro internacional, Rey Hilfer ha participado en torneos de la Conmebol, incluyendo la Copa Sudamericana, donde ha dirigido al menos un partido por edición reciente. En 2023, pitó el vibrante 3-2 a favor de César Vallejo (Perú) sobre Deportes Magallanes (Chile) en la fase de grupos. Además, en julio de 2025, fue el juez en el duelo de Universidad de Chile ante Guaraní (Paraguay) por la misma competencia, un encuentro que generó debates por su estilo firme. Estos partidos destacan su capacidad para manejar duelos de alto perfil en el continente.

Expectativas absolutas para esta tarde noche

Rey Hilfer acumula experiencia con equipos peruanos y chilenos en competiciones club, lo que le da un contexto valioso para el Clásico del Pacífico. En agosto de 2025, dirigió la victoria 2-0 de Alianza Lima sobre Universidad Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana, demostrando control en un estadio peruano como el Alejandro Villanueva. Para este Perú vs. Chile, la primera vez que Rey Hilfer arbitra a ambas selecciones nacionales, se espera que su enfoque analítico, como él mismo ha explicado en entrevistas, estudiando el estilo de los equipos, contribuya a un juego fluido y justo.