Jugador extranjero de Universitario será convocado por Manuel Barreto para los amistosos de Perú

Universitario de Deportes culminó una gran campaña en la Liga 1 2025, logrando el tricampeonato nacional con el protagonismo de varios de sus futbolistas extranjeros.

En ese marco, trascendió que el técnico Manuel Barreto estaría interesado en convocar a uno de los jugadores foráneos del cuadro ‘crema’ para los próximos amistosos de la Selección Peruana.

Jugador extranjero de la ‘U’ convocado a la Selección Peruana

Jairo Vélez se consolidó como una de las piezas más importantes de Universitario en la recta final de la temporada. El mediocampista ecuatoriano mostró una evolución constante a lo largo del año hasta ganarse un lugar clave en el sistema de Jorge Fossati.

Jairo Vélez.

Asimismo, luego de obtener la nacionalidad peruana en 2024, sus destacadas actuaciones habrían llamado la atención del comando técnico del combinado nacional.

La información fue dada a conocer por Diego Rebagliati en el programa ‘Los Reba’, sorprendiendo a los seguidores al revelar que el atacante estará entre los convocados para los amistosos por fecha FIFA en noviembre, donde Perú se enfrentará a Rusia y Chile.

“A Jairo Vélez me dijeron que ya lo van a convocar. Él ya es convocable. Me dijeron que las dos novedades serán Jairo Vélez y Adrián Ugarriza. Vélez ya es peruano y puede jugar“, señaló el comentarista deportivo.

Los números de Jairo Vélez en Universitario

A lo largo de esta temporada, Jairo Vélez se afirmó como titular en Universitario, tras iniciar el año siendo parte del banco de suplentes. Actualmente, se encuentra próximo a renovar su contrato, ya que su pase sigue perteneciendo a la Universidad César Vallejo.

En esta campaña, el futbolista de 30 años disputó un total de 35 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los que pudo anotar tres goles y además, brindar una asistencia.

