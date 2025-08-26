La Selección Peruana se viene reinventando en busca de tener un equipo más competitivo a nivel de Sudamérica. Es por eso que se ha conocido la convocatoria de 4 cracks que no nacieron en el Perú para representar al cuadro nacional. Este es un avance en busca de nuevo talento que pueda ayudar a dar un pequeño salto al cuadro patrio.

El recambio generacional está en camino y Manuel Barreto tiene un plan claro para reforzar al equipo mayor. Es por eso que en los equipos de menores ya se está viendo nuevos talentos que vienen directo desde Europa. En este caso se ha conocido la convocatoria de cuatro cracks que vienen a aportar mucho para el mes de setiembre.

¿Quiénes son los 4 cracks europeos que jugarán en la Selección Peruana?

Estamos hablando de 4 ‘eurocausas’ que comienzan a jugar en el equipo patrio Sub-18. El primero en la lista es Alberto Velásquez, quien viene jugando en el FC Midtjylland de Dinamarca. Con 17 años es una de las grandes promesas que se proyecta para el futuro de la ‘Bicolor’. Nació en Finlandia, pero por su padre tiene la nacionalidad peruana y se prepara para hacer muchos goles. Es un nuevo letal con buenos números en Europa.

Después tenemos a Francesco Andrealli con 18 años de edad. Nació en Italia y actualmente es capitán del Como Primavera. Hace poco firmó contrato profesional con este equipo de la Serie A, el mismo Césc Fábregas no dejó de halagarlo y se espera que pronto debute en el primer equipo. Juega de pivote, pero también puede ser central.

Philipp Eisele es otra de las novedades en el equipo patrio. El joven de 18 años nació en Alemania y ya ha podido vestir la camiseta ‘Bicolor’. Actualmente es el capitán del Eintracht Frankfurt Sub-19 y está haciendo un buen trabajo como defensor central. Eso sí, también puede fungir como volante de primer línea.

El último en la lista es Paolo Doneda, otro conocido en el equipo patrio. Nació en Italia y viene jugando en el AC Milán. Con 18 años y 1,90 metros es un potencial titular en el arco peruano a futuro. Ya ha sido parte del equipo Sub 20 con Chemo del Solar y ahora busca su revancha.

Lista completa de convocados Selección Peruana Sub 18

Mediante su página web, la FPF dio a conocer los nombres de los convocados de la Selección Peruana Sub 18 que jugará ante Guatemala Sub 20 en La Videnita de Chincha. Serán dos juegos que se lleven a cabo los días miércoles 03 de setiembre a las 15:00 horas y el viernes 05 del mismo mes a las 10:00 horas.

Lista de convocados Selección Peruana Sub 18:

Arqueros

Paolo Doneda (AC Milan – Italia)

Fabrisio Mesías (Alianza Lima)

César Bautista (Sporting Cristal)

Defensas

Jussepi García (Alianza Lima)

Phillip Eisele (Eintracht Frankfurt – Alemania)

Joao Cuenca (Sporting Cristal)

Rafael Guzmán (Universitario)

Dylan Maceda (FBC Melgar)

Favio Quiroz (Sporting Cristal)

Jailson Mathey (UCV)

Volantes

Lionel Herrera (AD Cantolao)

Samuel Pereda (Alianza Lima)

Braidy Paz (Alianza Lima)

Piero Cari (Alianza Lima)

Francesco Andrealli (Como 1907 -Italia)

Patricio Núñez (FBC Melgar)

Juan Agreda (UCV)

Franco Mendoza (Unión Comercio)

Delanteros

Gabriel Soto (CD Santa Clara – Portugal)

Carlos Saavedra (Comerciantes Unidos)

Alberto Velásquez (FC Midtjylland – Dinamarca)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Jair Moretti (Sporting Cristal)

Nicolás Rengifo (Universitario)

Jeanpiero Falconí (USMP)

