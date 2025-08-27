Atento Perú: la contundente decisión de la Selección Venezuela con Jeriel de Santis para las Eliminatorias

Una posición que la Selección Peruana está buscando desde hace tiempo es la de delantero. Varias procesos se ha tratado de encontrar un nuevo goleador para reemplazar a Paolo Guerrero y nadie da la talla. Pues viendo las escasas opciones que se tiene, se recurre a los peruanos que nacieron en el extranjero. Siendo Jeriel de Santis uno de los que entra en esta lista.

Por el momento Óscar Ibáñez no lo ha visto como una opción para estar en estas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Pese a estar en buena forma y haciendo goles, no lo tiene pensado en el universo de la ‘Bicolor’. Incluso en esta fecha doble en la que se quedaron sin atacantes, no ha sido llamado.

Jeriel de Santis (Foto: Caracas FC).

En este caso, la Selección de Venezuela al ver que no lo llamaron, tomó la decisión de mantenerse al margen y seguir con los que ya viene trabajando. Por eso no ha convocado a nuevos atacantes para la recta final de la Clasificatoria al próximo Mundial. En este caso saben que no pueden arriesgarse estando tan cerca de un hito histórico para ellos.

Salomón Rondón, Kevin Kelsy y Josef Martínez por ahora son los convocados para jugar como delanteros en las Eliminatorias. El cuadro de Fernando Batista terminó de llamar un total de 32 jugadores para esta recta final de las Eliminatorias en busca de estar más cerca que nunca del un Mundial de Fútbol de mayores.

La lista de convocados de Venezuela:

Hinchas de Venezuela preocupados por Jeriel de Santis

Por otro lado, la hinchada de Venezuela está asustada con perder al atacante del Caracas FC por no convocarlo. En este caso al tener la doble nacionalidad todavía es elegible para la Selección Peruana. Por ahora no ha sido llamado por ninguno de los equipos mayores, así que habrá que esperar quien termina quedándoselo.

Con las chances nulas de Perú para ir al próximo mundial, posiblemente Jeriel pueda llegar a ser tomado en cuenta para algunos amistosos y ver si puede ser útil. Esto es algo que podría darse si es que se mantiene haciendo goles, que es lo único que podría ayudar a que consiga su convocatoria.

¿Qué dice Jeriel de Santis sobre jugar por Perú?

Hace unas semanas atrás habló con respecto a jugar en alguna de las dos selecciones sudamericanas, negando interés de alguna de ellas. No obstante, resaltó que le interesaría sobre todo jugar por la ‘Vinotinto’, que es la que tendría más oportunidades de llevárselo.

“Yo no he recibido ningún llamado de Venezuela o Perú. Lo he dicho en su momento y mi sueño es debutar con la Selección de Venezuela“, fue lo que confesó para SoloVenex.

En lo que va de la temporada Jeriel de Santis registra un total de 27 partidos, en los que ha logrado hacer 11 goles, dos asistencias en un total de 2002 minutos en cancha.

