¿Qué referente de la Selección Peruana no sumó ningún minuto en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

Por más que el fracaso de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ya sea un tema del pasado, no podemos perder de vista las distintas situaciones que se dieron en el camino. Además de los 3 entrenadores que se tuvieron en el proceso, la ausencia de un referente histórico llama poderosamente la atención ahora que podemos analizar los escenarios con más tranquilidad y frialdad.

Estamos hablando de Christian Cueva, volante peruano que fue clave en los procesos rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022 bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, pero que en el camino al Mundial 2026 no estuvo presente en ningún minuto de competencia. Aunque parezca mentira o muchos no se hayan puesto a pensar en ello, el popular ‘Aladino’ estuvo fuera de los planes de la Selección Peruana y vamos a ir viendo los motivos de esta situación.



Ninguno de los entrenadores que estuvieron al mando de la Selección Peruana consideró la convocatoria de Christian Cueva como una importante posibilidad y si lo hicieron jamás lo concretaron. Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez dejaron pasar la oportunidad de llamar a un jugador de un pasado estupendo, pero que durante el último tiempo estuvo metido en escándalos extradeportivos y que finalmente lo alejaron de sus mejores versiones por un buen tramo.

¿Por qué Christian Cueva no fue parte de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2026?

Partiendo que Christian Cueva siempre será un jugador de calidad y jerarquía por donde se le mire, lamentablemente no ha estado pasando por su mejor época futbolística y desde hace algunos meses recién parece estar reencontrándose con lo que mejor sabe hacer. Dicho esto, Juan Reynoso solo lo tuvo en cuenta a inicios del 2023 para unos amistosos internacionales en Asia y luego no lo convocó para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



En el año 2024, cuando Jorge Fossati fue el entrenador de la Bicolor, lo llamó sorpresivamente para la Copa América cuando ‘Aladino’ no tenía equipo y prácticamente parecía un exjugador. Finalmente, cuando llegó la hora de la verdad, tampoco fue citado para el proceso clasificatorio ya que el volante seguía con mucha inestabilidad personal y deportiva que lo mantuvieron al margen.



Tras un proceso importante de recuperación emocional y futbolística, Christian Cueva empezó a destacar en Cienciano y luego fue vendido a Emelec de Ecuador. En este año 2025 ha venido haciendo bien las cosas y cuando muchos pensaron que Óscar Ibáñez lo convocaría para el tramo final del proceso, tampoco fue citado y culminó esta etapa sin ningún minuto de competencia oficial.



Los números de Christian Cueva con camiseta de la Selección Peruana

Vistiendo la camiseta de la Selección Peruana desde el año 2011, Christian Cueva completa un total de 100 partidos entre amistosos internacionales, Copa América, Eliminatorias Sudamericanas y Copa del Mundo. Tiene 16 goles y 16 asistencias en este periodo y una cantidad de minutos que llega a los 7.211. Con 33 años de edad y un buen presente en Emelec de Ecuador, cualquiera pensaría que tiene para seguir siendo parte de la Bicolor, así que veremos cómo se da esta situación.

