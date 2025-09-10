Los jugadores que ya no seguirían en la Selección Peruana para las Eliminatorias del 2030

El final de la ‘Época Dorada’ de la Selección Peruana en este siglo 21 ha llegado a su final con la eliminación para el Mundial 2026. Esto es una realidad, acá hay varios jugadores que le dicen adiós al equipo patrio de forma inesperada. Más que todo por un tema de edad, hay varios que ya no podrán compitiendo al más alto nivel.

Han pasado 8 largos años de lo que fue el Mundial 2018 y esa ‘Era dorada’ está llegando a su final. Tan solo quedan 2 o 3 jugadores que llegarán a la próxima Eliminatoria. Pero es el momento de hacer un borrón y cuenta nueva, algo que es necesario para que se pueda ver cambios o simplemente seguir en lo mismo que se viene viviendo.

Por esa razón el siguiente entrenador tendrá que tomar una decisión importante y es de buscar nuevos jugadores. De hacer creer a un nuevo plantel que son los mejores para afrontar una mochila que llega muy pesada. Sobre todo teniendo en cuenta que las comparaciones son odiosas, pero que en el Perú es el pan de cada día y no será fácil superar a grandes elementos que vistieron la sagrada camiseta nacional.

Estos jugadores no seguirían en Perú para las Eliminatorias al Mundial 2030

Hay que tener en cuenta algo importante, las Eliminatorias para el Mundial 2030 deberían comenzar en el año 2027. Por lo que insistir en algunos elementos sería perder el tiempo, sobre todo sabiendo que llegarán con una edad importante. Buscar los reemplazos sería algo vital en estos momentos para tener un equipo que se entienda de memoria.

El primero y único confirmado por ahora es Paolo Guerrero, el ‘Depredador’ no seguirá en las Eliminatorias por edad. Pues su rendimiento fue bastante bueno hasta el final, pero con 44 años sería difícil que se mantenga jugando al alto nivel continental.

Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana. (Foto: Getty).

Carlos Zambrano es otro que tiene complicado seguir en actividad. Hablamos de un central de gran calidad, pero que llegará con 38 años. Opciones para el puesto hay varias que podrían suplirlo. Renzo Garcés, Erick Noriega, Luis Abram, Fabio Gruber y Miguel Araujo son los que podrían tomar su lugar.

Yoshimar Yotún y Luis Advíncula son de los más veteranos, llegarán a las próximas Eliminatorias con 37 años. En su posición hay varios reemplazos, Piero Quispe, Jairo Concha, Piero Cari, entre otros en el mediocampo. Mientras que como laterales derechos Oliver Sonne, César Inga y Matías Lazo.

Luis Advíncula y Luis Ramos. (Foto: Getty).

En el arco Carlos Cáceda probablemente ya no siga con 35 años llegaría, en su lugar Diego Enríquez, Diego Romero y Pedro Díaz podrían tomar su puesto.

