Perú eliminado, Uruguay, Paraguay y Colombia clasificados: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 están en plena etapa de definición. Se jugó la fecha 17 este jueves 4 setiembre con cuatro partidos disputándose al mismo tiempo en el horario de las 6:30 p.m. (hora Perú). La Selección Peruana quedó ahora sí eliminada tras su visita a Uruguay, que se clasificó a la Copa del Mundo. También aseguraron su plaza Paraguay y Colombia. En tanto, la última jornada será un mano a mano entre Bolivia y Venezuela por el repechaje.

Así, las selecciones confirmadas en el Mundial 2026 son Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. Restan que se defina la selección que va al repechaje. Tras sus respectivas derrotas, Venezuela y Bolivia se pelearán en la última fecha por el repechaje donde la ‘Vinotinto’ tiene ventaja de un punto ante la ‘Verde’.

La Selección Peruana se jugaba el todo por el todo la última chance de, al menos, jugar el repechaje intercontinental para clasificar a la Copa del Mundo. No logró el resultado que necesitaba, ya que el triunfo le hubiese dado vida en la última fecha ante las caídas de las dos selecciones mencionadas que pelean el repechaje.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la fecha 17

Resultados de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Argentina 3-0 Venezuela en Buenos Aires.

Uruguay 3-0 Perú en Montevideo.

Colombia 3-0 Bolivia en Barranquilla.

Paraguay 0-0 Ecuador en Asunción.

Brasil 1-0 Chile en Río de Janeiro.

