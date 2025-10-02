Con Víctor Guzmán a la cabeza: Conoce la lista oficial de los jóvenes sparrings que tendrá la Selección Peruana

Salió la lista oficial de los convocados de la Selección Peruana para su partido amistoso ante Chile. Los 25 elegidos por Manuel Barreto son del ámbito nacional y muy jóvenes. De igual manera, también se reveló quiénes serán los sparrings que tendrá.

Y es que tan importante como salir en la lista oficial de convocados de la Selección Peruana, también es entrenar junto con ellos. Hablando de consideración, los jóvenes talentos serán los citados del futuro y hoy los tenemos.

Así pues, el periodista Sandro Ignacio dio la información sobre los sparrings que tendrá la Selección Peruana. Comentando la noticia en su cuenta de X, el hombre de prensa destacó que Víctor Guzmán es uno de los más importantes.

Sandro Ignacio dio la información oficial sobre los sparrings de la Selección Peruana de cara a su partido ante Chile: “Los futbolistas citados a entrenar en Videna juntos a los convocados son: Fabio Vásquez (16), D´Alessandro Montenegro (22), Edu Villar (21), Álvaro Rojas (20) y Víctor Guzmán (19)”.

Con Víctor Guzmán, los sparrings de Perú vs. Chile. (Foto: Producción Bolavip)

¿Quiénes serán los sparrings de la Selección Peruana?

Son cinco los jóvenes citados a VIDENA para entrenar junto a la Selección Peruana. Siendo los sparrings, los futbolistas serán seguramente los convocados del futuro, pero la ventaja es que los conoceremos hoy.

Así pues, el que más destaca es Víctor Guzmán, que juega en el Sporting Lisboa. Luego está D´Alessandro Montenegro de ADT, Álvaro Rojas de Juan Pablo II, Edu Villar de Sport Huancayo y Fabio Vasquez de las canteras de Sporting Cristal.

Lista oficial de nuevos convocados a la Selección Peruana

El técnico interino Manuel Barreto decidió convocar a 25 jugadores a la nueva Selección Peruana. Siendo parte del proceso del cambio generacional, sorprendió la juventud de varios y las ausencias de otros.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

Perú se mide ante Chile este viernes 10 de octubre en Santiago. El partido será un amistoso en el marco de la Fecha FIFA del mes de octubre.

Víctor Guzmán, sparring de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

