Fabián Bustos reapareció, luego de su mal paso por Olimpia de Paraguay y tras su llamativa salida de Universitario en abril de 2025. En esta ocasión, elogió a la ‘U’ por el tricampeonato nacional, a la vez que habló de varios temas. Entre ellos, la posibilidad de dirigir a la Selección Peruana, a pesar de que Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), lo descartó.

Universitario empezó el 2025 con Fabián Bustos como entrenador, aunque en abril decidió irse al aceptar una oferta importante de Olimpia. El movimiento no le salió bien, ya que su paso por el conjunto paraguayo fue un fracaso. En diálogo con L1 MAX confesó que “fue un error” irse de la ‘U’, además de hablar de otros temas.

La posibilidad de ser el DT de Perú fue un rumor que trascendió apenas Jean Ferrari tomó su cargo en la FPF. Sin embargo, precisamente en L1 MAX, confesó que Bustos no es el perfil de entrenador que busca para ‘La Bicolor’, por lo que descartó.

“No he considerado a Fabián (Bustos) porque no calza en el perfil. Para el tema de la ‘U’ calzaba. Desde el sistema, hay una separación“, dijo el director general de fútbol de la FPF. Así, busca otros nombres para el cargo de seleccionador donde Gustavo Álvarez apunta a ser el favorito, aunque todavía está comprometido con Universidad de Chile.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre las declaraciones de Jean Ferrari?

Pasado el tiempo, llegó la respuesta de Fabián Bustos ante los dichos de Jean Ferrari, descartándolo como posible seleccionador de Perú. Primero, no cuestionó al exadministrador de Universitario, aunque sí confesó que le gustaría dirigir a una selección nacional.

“No tiene por qué primero decirme o postularme a favor. Debe ser difícil la situación que debe estar viviendo. Yo no me sentí mal, sé cómo piensa él (Ferrari) de mí y sé lo que hemos hecho juntos, cómo hemos trabajado y no tiene la obligación de tirarme flores o posicionarme”, manifestó en el programa L1 Radio.

En base a si le interesaría dirigir a la Selección Peruana, su respuesta no dejó dudas. “Sí, me hubiera gustado porque nunca pensé que podía llegar a este nivel, nunca pensé en dirigir equipos grandes, es el cuarto equipo grande que dirijo. Entonces, después de haber hecho bien las cosas en clubes, en un futuro, sí me gustaría dirigir alguna selección“, dijo.

Fabián Bustos confesó que pudo haber vuelto a dirigir en Perú

En la misma charla, Fabián Bustos confesó que pudo haber vuelto a dirigir en Perú, luego de su fracaso en Olimpia de Paraguay. Según dijo, “un buen presidente” de un club peruano lo llamó, pero su respuesta fue clara. “Le agradecí, pero no estaba en mi cabeza (volver a dirigir)”, aseveró.

“En Perú no me veo en otro lado que no sea la U”, sentenció para terminar de entender el motivo por el que rechazó ese ofrecimiento para volver a dirigir en un club peruano, del cual no quiso indicar cuál se le acercó.

Por el momento, el entrenador argentino está libre, a la espera de algún otro ofrecimiento para fin de año. Perú no es una opción, a menos que sea Universitario, que todavía no definió qué pasará con Jorge Fossati.