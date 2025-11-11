La Selección Peruana, finalmente, tras una larga travesía, llegó a San Petersburgo donde afrontará este miércoles 12 de noviembre su primer partido amistoso de la fecha FIFA. Rusia será el rival de ‘La Bicolor’, que tendrá un duro desafío por delante por estas horas para llegar de la mejor forma.

La delegación peruana tuvo muchos problemas para viajar a Rusia debido a situaciones ajenas y más relacionadas con las aerolíneas. De hecho, hasta cierto punto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pensó en solicitar el aplazamiento del amistoso con el seleccionado local, pero finalmente, se comprometieron a llegar a tiempo.

Perú llegó a Rusia en las primeras horas de este martes 11 de noviembre y fue recibido de una forma particular. Si bien hubo hinchas peruanos que hasta se sacaron fotos con los futbolistas, lo llamativo fue que también recibieron aperitivos locales en pleno aeropuerto. Las imágenes se volvieron virales.

Perú tiene sólo un entrenamiento antes del amistoso ante Rusia

Tras llegar este martes, en horas de la tarde en Rusia, la Selección Peruana realizó su primer y único entrenamiento de cara al amistoso de este miércoles ante Rusia. ‘La Bicolor’ mostró algunas imágenes y videos de las prácticas que realizó con pelota.

Lo más destacado de este entrenamiento fue la presencia de Fabio Gruber, futbolista del FC Núremberg, en su primera convocatoria a la Selección Peruana. También trabajaron Philipp Eisele y Francesco Andrealli, quienes forman parte de los sparrings. El resto de los futbolistas también se mostraron en el Zenit Training Base.

Es la única práctica formal que tendrá Manuel Barreto con la Selección Peruana con vistas al partido ante Rusia. Por lo cual, será todo un desafío para los futbolistas, quienes tendrán poco tiempo de trabajo para afrontar un duro compromiso.

¿A qué hora se juega Rusia vs. Perú en el amistoso de fecha FIFA?

Rusia vs. Perú se juega este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo en un amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El partido comienza a las 12:00 p.m. (hora Lima) y a las 08.00 p.m. (hora Moscú). El encuentro se puede ver en vivo por Movistar Deportes y por ATV.

DATOS CLAVES