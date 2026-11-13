Las posibles alineaciones de Perú vs. Bolivia amistoso internacional: formaciones, cambios y bajas

La Selección Peruana se enfrentará con Bolivia en amistoso internacional. Conoce cómo estará formando, el equipo confirmado de Mano Menezes.

El Estadio Alejandro Villanueva (Matute) se alista para albergar un emocionante duelo de preparación de cara a los próximos retos del proceso clasificatorio. La Selección Peruana y la Selección de Bolivia se medirán este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 8:00 p.m. (hora peruana) en un encuentro amistoso de Fecha FIFA que promete alta intensidad en el gramado de juego.

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🇵🇪 Perú 🆚 Bolivia 🇧🇴

🏟️ Estadio Alejandro Villanueva

🥅 Amistoso Internacional#VolvamosACreer pic.twitter.com/i2TnIMfQZ3 — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 13, 2026

Este enfrentamiento no es uno más en el calendario. Marcará la continuación del proyecto, del estratega brasileño Mano Menezes al mando de la Bicolor jugando en condición de local, un hito que ha generado gran expectativa entre la hinchada nacional y que pondrá a prueba la capacidad de renovación y lectura táctica del comando técnico.

Perú preparada para su partido amistoso vs. Bolivia. (Foto: X).

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La apuesta de Mano Menezes para jugar con Bolivia

Desde su llegada a la Videna, el técnico brasileño ha estado afinando detalles y evaluando el universo de futbolistas disponibles. Para su primer examen oficial en territorio nacional, el estratega ha delineado la estructura principal que buscará imponer condiciones desde el arranque:

Arquero: Pedro Gallese

Defensas: Andy Polo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López

Mediocampistas: Oslimg Mora, Yoshimar Yotún

Volantes ofensivos / Extremos: Piero Magallanes, Rodrigo Vilca, Jhonny Vidales

Delantero: Gianluca Lapadula

El plan de Bolivia y la probable oncena de la Verde

Por su parte, el combinado altiplánico dirigido por Óscar Villegas llega a Lima con la misión de plantar cara y consolidar su idea de juego en un escenario siempre complicado. Para este examen en Matute, el comando técnico boliviano ha ensayado el siguiente once inicial para contrarrestar el planteamiento peruano:

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Arquero: Carlos Lampe

Defensas: Yomar Rocha, Efraín Arroyo, Diego Arroyo, Roberto Fernández

Mediocampistas: Héctor Cuellar, Robson Matheus

Volantes ofensivos / Extremos: Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua .

. Delantero: Nabil Nacif

Bajas, novedades y rostros nuevos en la Blanquirroja

El proceso de renovación generacional sigue su marcha en paralelo. Entre las principales novedades de la convocatoria destaca la presencia de jóvenes talentos que brillan en el exterior —como Francesco Andrealli, capitán del Como Sub-20 de Italia—, así como figuras consagradas y juveniles destacados como Maxloren Castro, quienes buscan ganarse un lugar en la consideración del comando técnico.

Con las cartas sobre la mesa y un estadio que promete un marco imponente de público, todo va quedando listo para vivir una jornada de fútbol vibrante donde cada detalle táctico y variante desde el banco marcará la diferencia.

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