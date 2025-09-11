Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal se fijan en una tremenda joya del fútbol argentino

Marco Rivas, la prometedora joya del fútbol peruano que actualmente milita en Argentina, ha captado la atención tanto de la prensa como de los grandes clubes. Diario El Comercio le dedicó un extenso reportaje para profundizar en su trayectoria y en la situación que vive en tierras argentinas, donde persigue con determinación su sueño de consolidarse en el deporte rey. A pesar de la distancia, Rivas no deja de expresar su profundo cariño por Perú, la nación que vislumbra como el siguiente paso crucial en su ascendente carrera profesional. Esta conexión con su país se evidenció en una reciente entrevista.

Peruano busca triunfar en la Argentina

El periodista Felipe Casapía Coello destacó la inminente firma del primer contrato de Marco Rivas con el Club Atlético Tigre, un hito que marcará un antes y un después en su carrera. Rivas, con la naturalidad y humildad que lo caracterizan, enfatizó el profundo vínculo que lo une a su familia, describiéndolos como “muy cercanos”. Esta cercanía fue fundamental cuando, en enero de este año, recibió el esperado llamado para integrar la Selección Peruana por primera vez. Su llegada a la concentración fue, como era de esperarse, muy bien recibida por el cuerpo técnico y los directivos a cargo de la selección nacional, quienes reconocieron su talento y potencial.

Carlos Silvestri, el experimentado técnico de la categoría sub-17, compartió una perspectiva clave sobre la incorporación de Rivas al equipo nacional. “Le hice un seguimiento de varios partidos en Argentina”, afirmó Silvestri, revelando la exhaustiva evaluación que precedió a su convocatoria. “Eso me permitió traerlo y quedamos muy conformes con su rendimiento”, añadió, subrayando la satisfacción con el desempeño del joven futbolista. Las cualidades personales y futbolísticas de Rivas fueron, sin duda, los factores determinantes que convencieron al estratega de su valor en el campo.

Marco Rivas jugando en Tigre de Argentina. (Foto: X).

Grandes de Liga 1 lo miran de cerca

La deslumbrante actuación reciente de Marco Rivas no ha pasado inadvertida en la exigente Liga 1 peruana. Según su representante, Mathías Jorge, el interés por el joven talento es tangible. “Los tres grandes de Perú nos contactaron”, reveló Jorge, haciendo referencia a los clubes más importantes del fútbol peruano. Sin embargo, el panorama para su salida de Tigre se presenta complejo. “Marco es la joya que tiene Tigre para proyectar”, explicó el representante, destacando la importancia que el club argentino le otorga. “Veo difícil que salga a otro club, salvo que aparezca una oferta atractiva en lo deportivo y económico”, precisó, dejando claro que solo una propuesta integral podría persuadir a Tigre de desprenderse de su valioso activo. Jorge hizo hincapié en un detalle fundamental: “Estamos hablando de un jugador con ascendencia peruana formado en la AFA”, lo que lo convierte en un prospecto aún más atractivo para el fútbol incaico.

La definición de este capítulo en la carrera de Marco Rivas mantiene a la expectativa a la afición y a los clubes. El propio presidente de Tigre ha manifestado públicamente el valor que le asigna al juvenil. “Es uno de los chicos que estamos analizando si le hacemos el primer contrato porque es un perfil muy interesante”, declaró el máximo dirigente, evidenciando el interés genuino en asegurar la continuidad de Rivas en el club. La relación del presidente con el joven futbolista trasciende lo meramente profesional, llegando a considerarlo “como si fuera uno de sus hijos deportivos”, un indicio de la confianza y el aprecio que se ha ganado Marco Rivas en la institución argentina.

