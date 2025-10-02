Comienza una nueva era: los nuevos convocados y los borrados de Manuel Barreto en lista de Perú

Es el comienzo de una nueva era en la Selección Peruana, cuadro que trae varias novedades con la convocatoria oficial para jugar ante Chile, pero con miras hacia el futuro. El fin de una importante generación ha dado todo por el país ha llegado y es momento de algo nuevo. Manuel Barreto lo sabe muy bien, por eso como entrenador interino ha querido darle una lavada de cara al cuadro patrio.

La espera terminó y se dieron a conocer los nuevos jugadores en la lista de convocados que tanto se esperaba ver. Hay muchas caras nuevas que varios hinchas ya estaban pidiendo. Así como otros que se esperaba que estén en este nuevo plantel renovado, para ser los encargados de llevar la batuta para comenzar con el pie derecho.

Estos son los convocados de la Selección Peruana

En este caso, Manuel Barreto trató de combinar la experiencia con la juventud, así que por eso podemos ver varios jugadores que son nuevos y otros que son viejos conocidos. Esto para tener un cuadro que refleje el cambio, pero que también tenga un poco de experiencia con la Selección Peruana.

ARQUEROS

Pedro Díaz (Cusco FC) – 27 años

Diego Enríquez (Sporting Cristal) – 23 años

Diego Romero (CA Banfield – Argentina) – 24 años

DEFENSAS

Miguel Araujo (Sporting Cristal) – 30 años

Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas – México) – 20 años

Renzo Garcés (Alianza Lima) -29 años

Anderson Santamaría (Universitario) – 33 años

César Inga (Universitario) – 23 años

Matías Lazo (FBC Melgar) – 22 años

Cristian Carbajal (Sport Boys) – 26 años

Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca) – 25 años

VOLANTES

Erick Noriega (Gremio – Brasil) – 23 años

Jesús Pretell (Sporting Cristal) – 26 años

Martín Távara (Sporting Cristal) – 26 años

Jesús Castillo (Universitario) – 24 años

Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania) – 18 años

Jairo Concha (Universitario) – 26 años

DELANTEROS

Álex Valera (Universitario) – 29 años

Luis Ramos (América de Cali – Colombia) – 25 años

Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina) – 20 años

Bryan Reyna (CA Belgrano – Argentina) – 27 años

Maxloren Castro (Sporting Cristal) – 17 años

Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 28 años

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá) – 22 años

Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia) – 22 años

La lista de la Selección Peruana oficial (X @LaBicolor).

Los nuevos convocados de Manuel Barreto

Manuel Barreto, con la confirmación de la lista de convocados, suma cinco nuevos futbolistas que tienen su primer llamado a la Selección Peruana Mayor. Ellos son:

Pedro Díaz , arquero de Cusco FC;

, arquero de Cusco FC; Anderson Villacorta , defensor de CD Mineros Zacatecas (México);

, defensor de CD Mineros Zacatecas (México); Cristian Carbajal , defensor de Sport Boys;

, defensor de Sport Boys; Felipe Chávez , volante de Bayern Múnich (Alemania);

, volante de Bayern Múnich (Alemania); Juan Pablo Goicochea, delantero de Platense (Argentina).

A estos nombres, hay que sumar algunas sorpresas en esta lista como algunos regresos: Diego Romero, Bryan Reyna, Anderson Santamaría y Jesús Castillo.

Todos los borrados por Manuel Barreto en la lista de Perú

Manuel Barreto también borró varios jugadores para esta lista de octubre. Algunos jugadores no forman parte, ya que el entrenador prefiere darle oportunidades a otros, aunque sean parte del ciclo que se viene como los casos de Pedro Gallese y Oliver Sonne.

En tanto, hay algunos futbolistas que ya no formarán parte como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. En tanto, hay algunos borrados cuyos futuros no están definidos: son los casos de Luis Abram, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Sergio Peña o Andy Polo.

El resto de los borrados puede completarse con Carlos Cáceda, José Rivera, Alessandro Burlamaqui y Gianluca Lapadula. En tanto, el caso de Renato Tapia es bien conocido, ya que tras un polémico comentario contra la FPF decidieron no llamarlo.

¿Cuándo juega la Selección Peruana frente a Chile?

Se viene un nuevo ‘Clásico del Pacífico’ entre Perú y Chile, esta vez se jugará en condición de visitante. El encuentro se disputará el próximo viernes 10 de octubre desde las 18:00 horas en Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Este duelo será el comienzo de dos nuevas generaciones para equipos que no la han pasado muy bien en las pasadas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Recordemos que tanto Perú como Chile terminaron sin opciones para clasificar a la próxima Copa del Mundo. Quedando en el puesto 9 y 10 respectivamente en esta competencia.

