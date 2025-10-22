¿No hay ‘9’ en la Selección Peruana? La drástica opinión de Juan Pablo Goicochea sobre las críticas: “La gente debe…”

Ahora que la Selección Peruana está en la búsqueda de nuevos jugadores para enfatizar el recambio generacional que tanto se espera en el equipo, uno de los nombres más importantes en ofensiva es el de Juan Pablo Goicochea. A pesar de no tener actividad en Platense de Argentina, el delantero fue parte de la última convocatoria de Manuel Barreto y no tuvo minutos. Dicho esto, mostró una postura importante sobre las constantes críticas que se reciben en la interna.

A pesar de haber quedado al margen de las planificaciones estelares de Manuel Barreto en el Chile vs. Perú que se disputó en Santiago el pasado 10 de octubre, Juan Pablo Goicochea contó que tuvo una importante conversación con el entrenador interino de la Blanquirroja. Además de explicarle los motivos por los que no pudo competir, detalló algunas cuestiones muy interesantes sobre las opciones que se tienen hoy en día como centro delanteros en Videna.

“Estuve muy feliz con la convocatoria, era algo que venía buscando desde hace algunos meses. No se me daba por la situación en Platense, pero ahora estoy agradecido con la oportunidad. Considero que sí hay jugadores que son ‘9’. Están Ramos, Valera y yo mismo. Creo que la gente en general se debe dar cuenta de lo que tenemos”; comentó en primera instancia Juan Pablo Goicochea en una reciente entrevista con ‘Radio Ovación‘.

La explicación que Manuel Barreto le dio a Juan Pablo Goicochea por no tener minutos en el Chile vs. Perú

El hecho de no ser tomado en cuenta en las convocatorias del primer equipo de Platense perjudicó en demasía la presencia como titular o pieza de recambio de Juan Pablo Goicochea en el último Clásico del Pacífico disputado en la ciudad de Santiago. Básicamente, esta fue la verdadera razón que le explicó Manuel Barreto en la interna de la Selección Peruana luego de la derrota por 2-1 que se dio frente a la Selección Chilena en el Estadio Bicentenario de La Florida.

“Hablé con Barreto cuando terminó el partido con Chile. Me dijo que me había visto bien físicamente, aunque con falta de ritmo, pero en general todo bien. Fue una experiencia muy buena para mí, estar rodeado de jugadores experimentados siempre suma. Es algo que uno aspira desde niño. Traté de ser una esponja, de aprender dentro y fuera de la cancha de todos”; finalizó con sus comentarios un Juan Pablo Goicochea bastante maduro en sus palabras con tan solo 20 años.

Álex Valera, Luis Ramos y Juan Pablo Goicochea como opciones de ‘9’ en Perú

Tal y como lo mencionó recientemente Juan Pablo Goicochea, jugadores como Álex Valera y Luis Ramos son quienes lideran las opciones de centro delanteros en la Selección Peruana, además del él por supuesto. Se podría decir que en estos momentos el titular es el atacante de Universitario de Deportes, aunque habría que ver algunas cuestiones de decisión cuando llegue el nuevo comando técnico o si es que en todo caso tienen la posibilidad de encontrar a otro atacante. Ahora son los 3 candidatos para tomar el lugar de un Paolo Guerrero o Jefferson Farfán que obviamente serán muy difíciles de hacer olvidar.

