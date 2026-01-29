“Quita espacio a los jóvenes”: el jalón de orejas que Mano Menezes le dio a la FPF sobre los 7 extranjeros en la Liga 1

Mano Menezes fue presentado como entrenador de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030. No será una tarea para nada sencilla y seguramente junto a su comando técnico lo saben a la perfección, peor aún cuando hay decisiones de los organizadores de la Liga 1 que no generan beneficios al crecimiento. El cupo de extranjeros es un aspecto controversial y el DT habló al respecto.

Siendo bastante enfático en el tema, muy sincero en sus respuestas e incluso haciendo una ligera comparación con este tipo de normativa que existe actualmente en el Brasileirao, Mano Menezes reveló que esta clase de decisiones perjudican o en todo caso limitan las oportunidades para los jóvenes que quieran darse un espacio en los equipos y por consiguiente en la Selección Peruana.

“En Brasil tenemos nueve extranjeros, pero eso le quita espacio a los jugadores jóvenes que deberían estar allí. Cuando conversamos el otro día, le hice la pregunta a Jean Ferrari y al presidente (Agustín Lozano) sobre si estamos pensando estrategias para el fútbol peruano. Les planteé si podríamos cambiar eso para mejorar el fútbol local”; comentó en primera instancia el entrenador.

Luego, aclarando que el cupo de extranjeros en la Liga 1 sí ha sido un tema de conversación cuando en su momento se puso de acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol, Mano Menezes hizo énfasis en lo siguiente: “Todos debemos dar un paso adelante. Estamos llegando ahora, hemos dado nuestra opinión y luego caminaremos juntos en lo que debemos construir”.

Los amistosos internacionales que Mano Menezes dirigiría en este año 2026

Como nuevo entrenador de la Selección Peruana, ahora Mano Menezes se alista para un año 2026 cargado de amistosos internacionales. Fue el periodista Gustavo Peralta quien el día de hoy dio detalles de cómo podría ser la organización de la Federación Peruana de Fútbol al respecto, además de confirmar algunos rivales que estarían acordados hasta el momento.

Resulta que el equipo de todos enfrentaría a Senegal y a Jordania en la ciudad de París en el marco de la fecha FIFA de marzo. Luego, en el mes de junio se jugaría ante Estados Unidos, Escocia, Países Bajos o Egipto. En cuanto al mes de septiembre y octubre, los amistosos se disputarán en México, Miami, Canadá y Lima sin rivales confirmados. Por último, en noviembre se viajaría a Japón.

