El 10 de la Selección Peruana que sufrió lamentable lesión en Italia y complica su futuro

El fútbol es un deporte impredecible y donde puede pasar cualquier cosa, ya sea en la cancha, como con los mismos jugadores. Lastimosamente hay un jugador peruano, que ha sufrido una grave lesión. Esto lo mantendrá fuera de las canchas mucho tiempo, pero se espera que vuelva pronto para vestir la camiseta de la Selección Peruana.

En este caso estamos hablando sobre el futbolista Nicolás Cairo, quien es italiano con ascendencia peruana. El mediocampista del Sassuolo lastimosamente sufrió una lesión importante. Así que va a tener que esperar un tiempo para volver a jugar. Y justo pasa esto después que había logrado volver a las canchas tras haber estado fuera por otra lesión que también lo marginó.

Nicolás Cairo en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Hablamos que en el año 2024 Cairo sufrió una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla. Esta lesión lo terminó alejando del gramado durante 8 largos meses. Lo que terminó por impedir que pueda llegar a disputar el Sudamericano Sub 17 con la Selección Peruana. Siendo una gran baja para este certamen, en donde se le consideraba una de las grandes figuras del conjunto patrio.

Lastimosamente se conoció por el periodista César Mosquera, que nuevamente se terminó lesionando el joven nacional. Lo peor es que es la misma lesión, solo que en la otra rodilla. Por lo tanto, hablamos de un promedio de al menos 8 meses fuera de cancha hasta que pueda recuperarse y volver a jugar con el conjunto italiano.

¿Quién es Nicolás Cairo?

Nicolás Cairo es un joven futbolista italiano con ascendencia peruana. Nació en Reggio Emilia, Italia en el año 2008 y actualmente tiene 17 años de edad. En la cancha puede jugar en todo el centro del campo. En su equipo el Sassuolo lo ha hecho mayormente como mediocentro, pero también ha sido mediocampista ofensivo o incluso pivote.

Este futbolista es de los más talentos de su equipo, tanto así que viene siendo capitán del equipo Sub 18 de los ‘Neroverdi’. Por lo que se espera que en un futuro pueda ser un referente en la Selección Peruana, en la que ha venido jugando gradualmente en algunos encuentros amistosos, pero todavía no lo ha hecho en un certamen oficial.

Datos Claves

El futbolista ítalo-peruano Nicolás Cairo del Sassuolo sufrió una grave rotura de ligamentos cruzados.

La lesión de Cairo es en su otra rodilla, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por 8 meses.

Nicolás Cairo, de 17 años, juega en el Sassuolo Sub 18 y nació en Reggio Emilia, Italia, en 2008.

