Manuel Barreto usó a Fabio Gruber como ejemplo para desestimar a Alexander Robertson de la Selección Peruana

La convocatoria de Manuel Barreto para los amistosos FIFA frente a Rusia y Chile continúa generando comentarios entre los hinchas. La inclusión de nuevos rostros ha despertado ilusión en la afición, que ve en estos partidos una oportunidad para observar a las futuras promesas de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Entre las principales novedades destaca la presencia de Fabio Gruber, defensor del FC Núremberg, equipo que milita en la Segunda División del fútbol alemán.

Fabio Gruber, convocado por Manuel Barreto para los amistosos ante Rusia y Chile (Difusión).

Bajo ese contexto, durante una reciente conferencia de prensa, el técnico interino fue consultado sobre la situación de Gruber y destacó su compromiso, explicando que el defensor se encuentra en el Perú desde hace tres semanas con el objetivo de tramitar su documentación peruana y así quedar habilitado para ser convocado.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre Fabio Gruber?

“Para que Fabio pueda sacar y tramitar todos sus papeles peruanos, él estuvo acá hace tres semanas. La predisposición de Fabio, las ganas de Fabio por estar, desde que hablamos con él un poco antes de la convocatoria contra Chile, ahí no podíamos convocarlo porque todavía no tenía los papeles en regla, pero la predisposición, las ganas de querer estar, yo digo que el ser humano es lo que hace y no lo que dice”, señaló Barreto en primera instancia.

Sin duda alguna, esta declaraciones fueron bastante comentados, ya que muchos empezaron a relacionarlas con el caso de Alexander Robertson, que nunca terminó de decidir si quería representar a Perú o a Australia.

ver también ¿Quién es Fabio Gruber? El defensor alemán que ya tiene DNI peruano y fue llamado por Manuel Barreto a la Selección

Asimismo, agregó lo siguiente: “No vino acá de un día para otro, en menos de 24 horas, a Reniec, a hacer todos los trámites correspondientes, como cualquier peruano. Eso demuestra las ganas y la predisposición que él tiene de estar. Después, es un chico joven que viene haciéndolo muy bien en la Bundesliga 2 y seguramente va a tener minutos; veremos en qué partido”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Perú ante Rusia y Chile por fecha FIFA?

12 de noviembre / Perú vs. Rusia / 20:00 horas / Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo

18 de noviembre / Perú vs. Chile / 20:00 horas / Estadio Fisht de Sochi

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Fabio Gruber, defensor del FC Núremberg (Bundesliga 2), fue incluido en la lista de convocados de Manuel Barreto.

El técnico Manuel Barreto confirmó que Fabio Gruber estuvo en Perú tres semanas tramitando su documentación peruana.

La Selección Peruana jugará amistosos ante Rusia (12 de noviembre) y Chile (18 de noviembre) a las 20:00 horas.

Publicidad