“Vive su mundo y no pone orden”: Nolberto Solano destruye a Agustín Lozano por su gestión al mando de la FPF

Para nadie es ninguna novedad que la gestión de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol genera distintos anticuerpos, por decir lo menos y siendo moderado. Frente a este escenario es que las decisiones en Videna son duramente cuestionadas y por ello es que Nolberto Solano criticó el manejo que se viene dando con las verdaderas intenciones que existirían.

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Fuente: FPF.

Nolberto Solano, exasistente de la Selección Peruana durante el exitoso proceso de Ricardo Gareca de hace algunos años, conoce muy bien la interna de la Federación Peruana de Fútbol y sabe de lo que habla porque ha estado ahí. El hoy entrenador de la Selección de Pakistán mostró su parecer sobre la realidad del balompié nacional y nombró a Agustín Lozano como uno de los responsables.

“El presidente Agustín Lozano no pone orden y no se pone a analizar esta situación. Para ellos no afecta nada, viven su mundo y no se preocupan por los clubes. Ellos están pensando más en estar ahí en Conmebol, en ir a los viajes y todas estas cosas. Después no les interesa mucho todo esto que hablamos”; enfatizó Nolberto Solano en una reciente conversación con ‘Charlas Futboleras‘.

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Y es que con dicha declaración podemos entender que el popular ‘Ñol’ sostiene que Agustín Lozano no ha tomado las medidas correspondientes ni tampoco se ha puesto fuerte para asumir y corregir los diversos problemas estructurales del fútbol peruano, tales como la exigencia a los equipos en primera división y el trabajo en divisiones menores, por decir algunos de los más preponderantes.

La Selección Peruana Sub 17: el último gran fracaso del balompié nacional

La gestión de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol volvió a generar ruido en el país luego del fracaso rotundo de la Selección Peruana en el más reciente Sudamericano Sub 17 que se realizó en Paraguay. Con 0 puntos logrados en la fase de grupos, tan solo 2 goles anotados y 11 tantos en contra, nuevamente quedamos en el hoyo más profundo del nivel continental.

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Con dicho resultado es que las decisiones en la interna de Videna ocasionan muchísimos cuestionamientos por la manera en cómo se manejan las decisiones. Si bien también hay responsabilidad por parte de los clubes profesionales en el trabajo de las divisiones menores, no perdamos de vista que Agustín Lozano y la directiva de la FPF tendrían que ser fiscalizadores de que se hagan bien las cosas.

Fuente: Conmebol.

DATOS CLAVES

El entrenador Nolberto Solano criticó a Agustín Lozano por priorizar viajes y cargos en CONMEBOL.

criticó a por priorizar viajes y cargos en CONMEBOL. Perú terminó el Sudamericano Sub-17 en Paraguay con cero puntos y once goles en contra.

en Paraguay con y once goles en contra. La selección nacional solo anotó dos goles durante su participación en el reciente torneo continental.