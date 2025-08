Miguel Rondelli es el entrenador de moda en el fútbol peruano. Es que Cusco FC es una de las revelaciones del 2025 y, luego del triunfo de este lunes ante UTC, es líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 con puntaje ideal de 12 puntos tras sus cuatro victorias. Por eso, muchos lo ven como una opción a futuro para la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Llegó a fines de 2023 a Cusco FC, luego de un buen paso por Universidad Católica de Ecuador y uno con vaivenes por Emelec. Desde entonces, el club ha crecido no sólo en resultados sino también en orden e infraestructura. De hecho, en cierto momento, el propio Rondelli pensó en renunciar y fueron los propios jugadores los que revirtieron su decisión, según le contó a BOLAVIP en una entrevista.

El proyecto deportivo de los ‘Dorados’ rinde sus frutos y lo deposita en lo más alto del Torneo Clausura, incluso habiendo ganado a rivales importantes como Alianza Lima o Melgar en las primeras fechas. Por eso, el nombre de Miguel Rondelli suena mucho en Perú y hasta lo candidatean para la Selección Peruana.

Jean Ferrari, el nuevo Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó recientemente que Óscar Ibáñez se quedará en la ‘Bicolor’ para las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Sin embargo, su continuidad está en duda para después de esto y ahí es donde aparecen otros nombres.

Publicidad

Publicidad

ver también Jean Ferrari tomó su primera decisión en la Selección Peruana y este sería el nuevo entrenador

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre dirigir a la Selección Peruana?

Luego del triunfo ante UTC por 2-1 en Cajabamba (gol de Aldair Fuentes al minuto 95), Miguel Rondelli habló en L1 Radio sobre su presente y una de las preguntas estuvo vinculada con la posibilidad de dirigir a la Selección Peruana.

En su respuesta, destacó que aún es “un técnico en formación” y que sólo piensa “en seguir trabajando en Cusco”. A su vez, consideró que la Selección Peruana busca otro tipo de entrenador, por lo cual “no se vuelve loco” por la posibilidad.

Publicidad

Publicidad

“El tema de la Selección es complejo. Siempre es halagador que lo mimen con ciertos comentarios, aunque la crítica también viene bien. Yo no me vuelvo loco, yo sé que soy un técnico en formación, que tiene que crecer muchísimo. Por ahí la Selección necesita en este momento un entrenador de otra característica, con un proyecto serio“, reflexionó el DT argentino de 47 años.

“Pero, yo no me vuelvo loco, yo sigo trabajando en Cusco, tengo los pies sobre la tierra. Repito, soy un entrenador que, si bien para algunos soy novato, yo vengo trabajando hace muchísimos años, pero todavía sigo siendo un entrenador en formación. Todo llega a su debido tiempo, así que no me vuelvo loco“, agregó sobre el tema.

Miguel Rondelli destacó el proyecto que tiene con Cusco FC

Miguel Rondelli viene de haber sido elegido el mejor DT del mes de julio en la Liga 1. En base a la respuesta que dio sobre la chance de dirigir a la Selección Peruana, destacó a su equipo de trabajo, el proyecto que tiene en Cusco FC y la confianza de la dirigencia.

Publicidad

Publicidad

“Estoy contento porque reconozcan el trabajo, pero esto no es solamente mío, es del cuerpo técnico, es de los jugadores principalmente, es de los colaboradores, de los que están con nosotros día a día. Encontramos un club que tenía mucho por hacer, y la verdad que la dirigencia creyó en el proyecto que le presentamos”, dijo.

Y agregó: “Creo que el proyecto que presentamos nosotros fue avalado por la directiva, nos han apoyado en el proyecto, que habla, primero, de darle una identidad de juego, que los jugadores se sientan a gusto en el club“.

Publicidad

Publicidad

Para convencer a los jugadores, el entrenador explicó todo lo que tiene Cusco. “Los jugadores encuentran un club ordenado, un club que tiene metodología de trabajo, un club que aspira a ser cosas serias, un club que cumple. Entonces, tratamos de enamorarlos desde ese lugar y, repito, tenemos que ir profesionalizando las áreas desde la utilería hasta el departamento médico, hasta profesionalizar el centro de alto rendimiento”.