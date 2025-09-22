La vida tiene este tipo de matices donde tienes que desarrollarte al máximo en su profesión. Quien sabe lo que es el día a día lejos del lugar donde naciste, pero que a la vez también es tu casa, porque cuentas con doble nacionalidad. Es Álex Custodio, quien habló con Bolavip Perú para poder contar detalles de su vida en Cusco FC.

Donde en este tiempo conoció muchas personas, y está creciendo como futbolista del primer equipo a sus cortos 21 años. Álex Miguel Custodio Fernández tiene la nacionalidad venezolana, pero también peruana, por lo que sabe bien de los dos mundos. En este caso, charlamos sobre su vivencia a diario junto a Los Guerreros Dorados del cuadro del ombligo del mundo.

A lo que pudo responder el defensa central de la Selección Peruana Sub-20, con total firmeza, su satisfacción en Cusco FC: “La verdad es muy agradecido porque estoy hoy en día y como dice que capaz somos unos bendecidos todo lo que pertenecemos del club. Porque tenemos muchas cosas que muchos clubes no tienen y como dice que se puede considerar hasta el club grande que capaz bueno faltarán cosas por mejorar. Tenemos un complejo la verdad muy completo, con un nivel de cancha, gimnasio, hay comedor y la verdad hoy en día prácticamente descubren como dice que todas las necesidades, vas dispuesto a chambear”.

Publicidad

Publicidad

Álex Miguel Custodio jugando por Venezuela. (Foto: X).

Es algo completamente diferente lo que le entrega Cusco FC, a comparación de otros clubes donde hay más carencias y se siente bendecido Álex Custodio de pertenecer al La máquina dorada. Aunque todavía a préstamo del Deportivo La Guaira, pero con proyección a quedarse en la Liga 1 comprado. Esto es un detalle que tendrán que ver los encargados en la gestión deportiva, desde sus oficinas respectivamente.

Aprovechando su tiempo, le preguntamos sobre Miguel Rondelli, quien es el entrenador de moda ahora mismo. Mencionado por muchos, como un candidato para dirigir la Selección Peruana. Acá lo conoceremos un poco más, según la perspectiva de Álex Custodio: “La verdad uno queda sorprendido con su trabajo. Porque también aprendes y la verdad, en mi tiempo acá he aprendido mucho a nivel de táctica, por así decirlo, a nivel de movimientos que capaz en otro entrenador, en otra forma no lo había visto. Al equipo le gusta salir jugando y pues, hay que sostener nosotros en defensa”.

Publicidad

Publicidad

Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC. (Foto: X).

El estilo de juego que tanto gusta a los peruanos, es un sello de Cusco FC. Y quizás, por eso, sueñan algunos con verlo en VIDENA con los cracks nuestros para representar a La Blanquirroja: “La salida depende de nosotros, de dar una buena salida para que llegue el balón bien, a los mediocampistas o a los delanteros a la hora de filtrar. Y ya los de arriba, ya saben su fusión. Claro, es un poco más sencillo. Nosotros tratar de dar la salida limpia, que llegue el balón lo más rápido y limpio posible para que los de arriba ya puedan hacer su trabajo”.

Como mencionamos, el rumor estuvo en la mesa, por lo que le preguntamos directamente si el plantel de Cusco FC sabía algo. A lo que contestó sin temor: “Obviamente, ahorita más con el tema de las redes creo que todos se enteran de todo lo que pasa, lo que se rumorea y sí fue algo que se llegó a conversar pero en broma, capaz. Si le tocara llegar, sería una linda oportunidad, pero creo que es mucho más que solo una oportunidad, por acá quien ve, lo que sería dirigir a nivel de selección. Supongo que también es una mayor responsabilidad y un logro especial para un técnico sin duda alguna“.

Publicidad

Publicidad

Álex Custodio cuando fue presentado en Cusco FC. (Foto: X).

Si bien es cierto, los mensajes fueron de periodistas deportivos o los propios hinchas de la Selección Peruana. El plantel completo de Cusco FC sabe lo que puede darle Miguel Rondelli al fútbol peruano si agarra el buzo de La Bicolor. Pero por ahora, nada está dicho ni conversado siquiera: “El grupo está muy tranquilo, confiado en lo que se tiene con el profesor a la cabeza ahora en Cusco FC. Esto por suerte, no pasó más allá del rumor, a que fuera algo más en serio. Solamente ahí quedó como un rumor, entre nosotros lo hemos conversado y bromeado“.

Álex Miguel Custodio Fernández fue seleccionado sub-15 por Venezuela, selección con la que jugó el Preolímpico 2024. Ahora pertenece al grupo selecto de Perú, esperando más oportunidades en su categoría. Hijo de padre peruano, aceptó el llamado del seleccionado sub-20 en 2022, soñando que mañana más tarde vista con la mayor nuestros colores. Y quien sabe, si ahí lo convoca Miguel Rondelli al equipo de todos, en un futuro diferente al presente.

Publicidad

Publicidad