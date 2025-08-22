Será el reemplazo de Paolo Guerrero: lo que dijo Álex Valera sobre su regreso a la Selección Peruana

La Selección Peruana cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 con los dos partidos de la ventana de setiembre. Uruguay y Paraguay serán los últimos rivales de la Bicolor en donde necesita un verdadero milagro para meterse en el repechaje mundialista. Por lo pronto, con vistas a estos enfrentamientos, se perfila el regreso de Álex Valera.

Óscar Ibáñez, entrenador de la Selección Peruana, informará la lista de convocados para estos dos partidos de Eliminatorias el próximo domingo 24 de agosto luego del clásico entre Universitario y Alianza Lima. Uno de los jugadores que estaría entre los nombres dados por el DT de la Bicolor sería Álex Valera, actual atacante de la ‘U’.

Precisamente, el ‘Rifle’ habló sobre la Selección Peruana poco después del empate 0-0 ante Palmeiras, que marcó la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores. Si bien no confirmó su regreso (a falta de la convocatoria), sí adelantó que tuvo una charla con el entrenador Óscar Ibáñez.

“La verdad que ahorita estoy bien, hablé con el profesor Óscar Ibáñez y, bueno, esperar la convocatoria si se da, pero ahorita estoy enfocado en el partido del domingo. Lo que venga más adelante se verá más adelante”, le dijo al medio Denganche.

Álex Valera estará en la convocatoria de la Selección Peruana

Según adelantó el periodista Kevin Pacheco en una publicación en su cuenta de X (Twitter), tanto Valera como Yoshimar Yotún volverán a ser convocados a la Selección Peruana. “Convocatoria del domingo tendrá varias novedades“, informó.

De esta forma, el mencionado comunicador confirma lo que ya había dicho el propio delantero de Universitario. “Óscar Ibáñez se comunicó con los dos jugadores en los últimos días y serán citados“, afirmó Pacheco.

Valera y Yotún volverían a la Selección Peruana (X @kevin23pacheco).

Sin dudas, ambos son dos jugadores con suma experiencia, una característica que ha tratado de sostener el actual entrenador de Perú en sus convocatorias. Si bien hay algunos jugadores que están haciendo sus primeras armas como Erick Noriega, Renzo Garcés o Kenji Cabrera, se han mantenido referentes como Paolo Guerrero, Luis Advíncula o Pedro Gallese, entre otros.

Álex Valera, a tomar el lugar que deja Paolo Guerrero

La presencia de Álex Valera toma forma, sobre todo con las últimas declaraciones de Paolo Guerrero. No es para menos, ya que el propio ‘Depredador’ confirmó que no estará presente debido a que sigue lesionado de un desgarro por lo sucedido en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica.

“Hablé con Óscar Ibáñez y no voy a estar en esta convocatoria. Lo más importante es recuperarme lo más pronto”, informó este viernes a varios medios de comunicación. Esto podría marcar su punto final para su ciclo en la Selección Peruana.