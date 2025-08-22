Con Jairo Concha: se filtraron quiénes son los 6 jugadores de Universitario convocados a la Selección Peruana

Todavía no se conoce de manera oficial quiénes serán los jugadores convocados a la Selección Peruana de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien existen algunos indicios de por medio, recientemente se pudieron filtrar los protagonistas de Universitario de Deportes que entrenarán pronto en Videna y uno de ellos es Jairo Concha.

“Aldo Corzo, César Inga, Jairo Concha, Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera a la espera del llamado de Óscar Ibáñez para enfrentar a Uruguay y Paraguay. Por ahora son los futbolistas de Universitario que estarían en la órbita de la Selección Peruana”; fue la más reciente información compartida por el comunicador deportivo Enrique Vega a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: enriquevega_

Son 6 jugadores de Universitario de Deportes los que serán citados a los trabajos de la Selección Peruana pensando en los partidos frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Claramente, las presencias de César Inga y Jairo Concha representan ser las sorpresas de la delegación nacional, a la espera de que por obvias razones esta revelación ya pueda ser oficial desde los canales digitales de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Cuál es el presente de los 6 jugadores de Universitario?

Aldo Corzo se mantiene como el capitán y máximo referente de Universitario de Deportes. Si bien no jugó el último duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores, se sabe que está listo para competir en el nivel de siempre. César Inga es uno de los mejores jugadores de la Liga 1 y tiene muy merecida su llegada a la Selección Peruana como uno de los que podría liderar el ansiado recambio generacional.

Fuente: Universitario.

Jairo Concha atraviesa uno de sus mejores momentos en el equipo merengue y nadie lo mueve del 11 titular, así que su arribo a Videna estaba cantado. Andy Polo está siendo uno de los habituales en la Blanquirroja y ya no es sorpresa verlo en las convocatorias. Edison Flores no pasa por su mejor momento, pero es muy probable que sigan confiando en su jerarquía y Álex Valera regresaría luego de varios meses al ser una de las principales opciones como delantero centro.

Fuente: Universitario.

Fecha y hora de los próximos partidos de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Peruana de Óscar Ibáñez se alista para afrontar la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El primer encuentro será frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo el 4 de septiembre a las 18:30 hora local y luego se jugará ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima el 9 de septiembre a las 18:30 hora local.

Fuente: La Bicolor.

