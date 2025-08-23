Se cansó de esperar el llamado de Óscar Ibáñez y cambia a la Selección Peruana por Palestina

La Selección Peruana está preparando sus últimos partidos con miras a las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Pero se ha conocido a poco de la convocatoria para este certamen, que hay un jugador que podría perder el equipo patrio. Esto debido a que no viene siendo tomado en cuenta, por eso que buscaría llegar a otro país en su lugar.

Hay varios jugadores nacionales que han nacido en el extranjero y que pueden representar al Perú. Pero también hay otros que nacieron en el país, pero que tienen dos o tres nacionalidades diferentes. Este es el caso de Emilio Saba, defensor de 24 años de edad que se conoció que está siendo seguido por Palestina para convocarlo en la próxima fecha doble.

“Emilio Saba es muy probable que sea convocado a la selección de Palestina. El defensa de Sport Boys tiene la nacionalidad. Será su primera vez“, se pudo conocer por medio del periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en sus redes sociales.

Emilio Saba jugaría en Palestina (Foto: X).

Emilio Saba y su pasado en la Selección Peruana

El joven lateral derecho llegó a jugar en la Selección Peruana en un corto periodo de tiempo. Si bien no ha llegado a debutar en la categoría de mayores, estuvo convocado por José Guillermo ‘Chemo’ Del Solar en el equipo Sub 23 entre el 2023 y 2024. En este tiempo consiguió disputar un total de ocho encuentros, marcó un gol y dio dos asistencias.

Hace poco se conoció por el periodista Silvio Valencia que si bien en Palestina lo querían, había rechazado la oportunidad de formar parte de su equipo. Pero todo indica que el futbolista habría cambiado su decisión, pues tiene muy complicado tener un lugar en el equipo patrio en estos momentos.

Con un Oliver Sonne jugando en la Premier League y Luis Advíncula en Boca Juniors resulta complicado que pueda ser tomado en cuenta a corto plazo. Por ello ver que podría probar suerte en otro país no es algo que pueda resultar alarmante.

Oliver Sonne en la Premier League (Foto: Getty).

¿Quién es Emilio Saba?

Emilio Saba nació en Lima el 26 de marzo del 2001 y actualmente tiene 24 años de edad con una altura de 1,80 metros. Es un jugador que por lo general juega por la banda derecha como lateral, pero también ha sabido actuar como un extremo en algunos casos extremos.

Actualmente viene disputando la Liga 1 con el cuadro de Sport Boys, con el que viene teniendo altibajos. Todavía no se ha ganado su puesto de titular, pero viene teniendo más continuidad que en Melgar (Club dueño de su pase). Con la ‘rosada’ de seis encuentros ha disputado cuatro juegos, sumando un total de 200 minutos.

Con respecto a su valor de mercado, tiene una cotización de 350 mil euros según la web especializada de Transfermarkt. Pero el mayor valor al que ha llegado hasta el momento es de 475 mil euros cuando estuvo en ADT en el año 2023.

Emilio Saba en Sport Boys (Foto: Youtube Entre Bolas).

